Yupp Video Services 驅動 Chaupal 全面科技升級，強化平台可靠性、效能及用家體驗，適用於 25 種以上裝置
新聞提供者YuppTV
11 12月, 2025, 04:18 CST
亞特蘭大2025年12月11日 /美通社/ -- Yupp Video Services (YVS) 作為 YuppTV 的 B2B 科技部門，同時也是全球白標 OTT 平台 (White Label OTT Platform) 與現場直播解決方案的領導者，榮幸宣佈與印度發展最迅速的區域 OTT 平台 Chaupal 建立戰略合作夥伴關係。Chaupal 專注於提供旁遮普語 (Punjabi)、哈里亞納語 (Haryanvi) 以及布吉普里語 (Bhojpuri) 內容。此次合作標誌著 Chaupal 發展歷程中的重要里程碑，該公司已全面升級其科技架構，以支持下一階段的積極擴張計劃。
歷經三年快速擴張後，Chaupal 意識到有必要轉型其科技基礎架構，目標是在擴大規模的同時提供更優質的用家體驗。YVS 協助 Chaupal 打造一套完全個人化的科技實例，專為其獨特需求而設計。
雙方團隊攜手合作，成功打造現代化、靈活且具備前瞻性的平台，可跨 25 種以上裝置無縫運作。YVS 推出更快速且更可自定義的應用程式，並提升影片播放功能。Chaupal 已整合 YVS 的 AI 驅動內容推薦系統，以提升個人化用戶體驗，並導入基於人工智能的營運監控機制，確保主動式品質保證。在技術執行方面成就非凡，YVS 更主導了 1,000 萬用戶的無縫遷移，達成零流失率的驚人成就。
Uday Reddy 是 Yupp Video Services 的創辦人兼行政總裁，就此次合作表示：「Chaupal 團隊帶著非常明確的目標找到我們——他們希望打造能夠擴展規模，同時不失受眾所重視的簡潔性與一致性的平台。我們對此合作夥伴的成就感到自豪，並對未來的藍圖感到興奮。」
Chaupal 科技總監 Gurjit Singh 表示：「對我們而言，科技與內容一樣重要。我們渴望打造能體現我們本質的平台——扎根於多元文化、不斷成長，同時具備全球競爭力。YVS 深諳此道，為我們打造了更強大、更敏捷的系統，完美契合當代受眾的內容消費模式。系統遷移過程無縫銜接，效能提升成效已然顯現。」
Yupp Video Services (YVS) 簡介
YVS 是全球 OTT 白標科技解決方案的領導者，提供頂尖平台，使廣播公司、電訊營運商及內容供應商得以交付可擴展、可靠且高品質的現場直播服務。
如需詳細資訊，請瀏覽 http://yvs.video/ 。
Chaupal 簡介
Chaupal 作為旁遮普邦專屬的現場直播平台，生於這片土地，長於這片土壤。在旁遮普邦建立，為旁遮普邦打造，如今橫跨各大洲播放，Chaupal 將旁遮普語 (Punjabi)、哈里亞納語 (Haryanvi) 與布吉普里語 (Bhojpuri) 故事的豐厚底蘊，與現代頂級現場直播標準完美融合。
SOURCE YuppTV
分享這篇文章