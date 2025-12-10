Yupp Video Services 驅動 Chaupal 全面科技升級，強化平台可靠性、效能及用家體驗，適用於 25 種以上裝置

雙方團隊攜手合作，成功打造現代化、靈活且具備前瞻性的平台，可跨 25 種以上裝置無縫運作。YVS 推出更快速且更可自定義的應用程式，並提升影片播放功能。Chaupal 已整合 YVS 的 AI 驅動內容推薦系統，以提升個人化用戶體驗，並導入基於人工智能的營運監控機制，確保主動式品質保證。在技術執行方面成就非凡，YVS 更主導了 1,000 萬用戶的無縫遷移，達成零流失率的驚人成就。

Uday Reddy 是 Yupp Video Services 的創辦人兼行政總裁，就此次合作表示：「Chaupal 團隊帶著非常明確的目標找到我們——他們希望打造能夠擴展規模，同時不失受眾所重視的簡潔性與一致性的平台。我們對此合作夥伴的成就感到自豪，並對未來的藍圖感到興奮。」

Chaupal 科技總監 Gurjit Singh 表示：「對我們而言，科技與內容一樣重要。我們渴望打造能體現我們本質的平台——扎根於多元文化、不斷成長，同時具備全球競爭力。YVS 深諳此道，為我們打造了更強大、更敏捷的系統，完美契合當代受眾的內容消費模式。系統遷移過程無縫銜接，效能提升成效已然顯現。」

Yupp Video Services (YVS) 簡介

YVS 是全球 OTT 白標科技解決方案的領導者，提供頂尖平台，使廣播公司、電訊營運商及內容供應商得以交付可擴展、可靠且高品質的現場直播服務。

如需詳細資訊，請瀏覽 http://yvs.video/ 。

Chaupal 簡介

Chaupal 作為旁遮普邦專屬的現場直播平台，生於這片土地，長於這片土壤。在旁遮普邦建立，為旁遮普邦打造，如今橫跨各大洲播放，Chaupal 將旁遮普語 (Punjabi)、哈里亞納語 (Haryanvi) 與布吉普里語 (Bhojpuri) 故事的豐厚底蘊，與現代頂級現場直播標準完美融合。

