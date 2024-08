ZERO LATENCY VR تقدم لعبة WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE VR - DEFENDERS OF AVARAX، اشترِ التذاكر الآن

ستتوفر تجربة الواقع الافتراضي المجانية الجديدة الحصرية في مواقع Zero Latency VR حول العالم اعتبارًا من 25 سبتمبر، مع هدية إضافية للمشجعين المتحمسين الذين يقومون بالحجز المُسبق.

ملبورن، أستراليا، 28 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- يسر Zero Latency VR، الشركة الرائدة بلا منازع في الترفيه التفاعلي والعقل المدبر وراء أكبر شبكة مجانية للواقع الافتراضي في العالم، أن تعلن عن طرح تذاكر لعبة Space Marine VR - Defenders of Avarax للبيع الآن. استعد للمعركة والغوص في التجربة الرائدة التي يمكن لعبها في جميع أنحاء العالم في 25 سبتمبر 2024.

تستخدم Zero Latency تقنية تفاعلية وممتعة بشكل لا يصدق بحيث ستتجسد في جندي بحري فضائي (Space Marine)، وهو جندي خارق فتاك لا يرحم. تنقَّل في الأعماق الخطيرة لمدينة Hive City الشاسعة، حيث ستقوم بإزالة أسراب شرهة من Tyranids، والتي هي عبارة عن تهديد فضائي غريب من خارج مجرتنا. باستخدام مجموعة واسعة من الأسلحة المدمرة، اختبر شجاعتك في عالم الواقع الافتراضي الأكثر اتساعًا وتفصيلًا على الإطلاق.

قال Scott Vandonkelaar، مدير التكنولوجيا الرئيسي في Zero Latency: "عالم Warhammer 40,000 غني بالمعرفة والحركة، وكنا نرغب حقًا في تحقيق العدالة فيه. وبصفتنا مشجعين مهووسين بـ Space Marine، فقد بذلنا قصارى جهدنا لإعادة خلق شدة وفوضى الظلام القاتم في المستقبل البعيد بأمانة. إن التجربة لن تكون أقل من ممتعة، ونحن لا نستطيع الانتظار حتى يشعر عشاق Warhammer بإثارة المعركة بشكل مباشر".

سيحصل اللاعبون الذين يحجزون تذكرتهم مسبقًا اليوم على واحدة من 5000 نسخة من العملات الرسمية المحدودة لـWarhammer 40,000: Space Marine VR - Defenders of Avarax، والتي تصور شعار Ultramarines المنتصر من جهة، ومحارب Tyranid المخيف من جهة أخرى - أمر لا بد منه لأي معجب Warhammer ومحب اقتناء أي شيء يرمز إليها.

للعثور على أقرب موقع Zero Latency أو للحصول على تذكرتك الآن، قم بزيارة https://booking.zerolatencyvr.com/book-now.

لمعرفة المزيد عن Space Marine VR - Defenders of Avarax، قم بزيارة https://zerolatencyvr.com/space-marine-vr/

نبذة عن شركة ZERO LATENCY :

Zero Latency هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الترفيهية التفاعلية، وتعمل على أحدث تجارب الواقع الافتراضي VR والتجارب القائمة على الموقع. مع أكثر من 95 موقعًا في أكثر من 26 دولة، تعد Zero Latency أكبر شبكة لألعاب الواقع الافتراضي VR التي تتيح للاعب التجول بحرية. وقد أثارت شركة Zero Latency، منذ افتتاح أول مكان لممارسة ألعاب الواقع الافتراضي VR التي تتيح للاعب التجول بحرية في عام 2015، أكثر من 4 ملايين لاعب في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Games Workshop®

تعد شركة Games Workshop® Group PLC (المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية LSE تحت الرمز GAW.L)، ومقرها نوتنجهام بالمملكة المتحدة، إحدى الشركات الرائدة في العالم لصناعة أفضل نماذج شخصيات الألعاب الخيالية المصغرة. كما تصمم شركة Games Workshop وتصنع وتبيع وتوزع ألعابها Warhammer®: Age of Sigmar®، وWarhammer® 40,000®، بالإضافة إلى نماذج شخصيات الألعاب المصغرة، والروايات ومجموعات النماذج وذلك عبر أكثر من 540 متجرًا خاصًا بها (بعلامة Games Workshop® التجارية أو Warhammer®)، وعبر متجرها على شبكة الإنترنت www.games-workshop.comوقنوات البيع بالتجزئة المستقلة في أكثر من 50 دولة حول العالم. يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول Games Workshop والعلامات التجارية الأخرى ذات الصلة ومجموعات المنتجات (بما في ذلك قسم النشر لدينا "Black Library" واستوديو نماذج شخصيات الألعاب المصغرة المصنوعة من الراتنج "Forge World") من خلال الموقع الإلكتروني www.games-workshop.com.

جميع حقوق لعبتي Warhammer 40,000، وSpace Marine VR محفوظة لشركة © Games Workshop Limited 2024. تخضع كل من Space Marine VR، وشعار Space Marine VR، وDefenders of Avarax، وGW، وGames Workshop، وSpace Marine، و40K، وWarhammer، وWarhammer 40,000، وشعار النسر ذو الرأسين الخاص بـ "Aquila"، إلى جانب جميع الشعارات والرسومات والصور والأسماء والمخلوقات والأجناس والمركبات والمواقع والأسلحة والشخصيات وما يشابه جميع ما سبق، إما لعلامة تجارية مسجلة ® أو علامة تجارية ™ أو حقوق نشر © لشركة Games Workshop Limited، كما إنها مسجلة بشكل مختلف في جميع أنحاء العالم، وتستخدم بموجب ترخيص ينص على ذلك.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=F1G8rulLE3w

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2489254/Zero_Latency_VR_logo_2024_primairy_RGB_Logo.jpg