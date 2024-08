ZERO LATENCY VR PRÄSENTIERT WARHAMMER 40.000: SPACE MARINE VR - DEFENDERS OF AVARAX, TICKETS JETZT IM VERKAUF

Das exklusive neue Free-Roam-VR-Erlebnis wird ab dem 25. September weltweit an den Zero Latency VR-Standorten verfügbar sein, mit einem Bonusgeschenk für eifrige Fans, die vorbestellen.

MELBOURNE, Australien, 28. August 2024 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR, der unbestrittene Marktführer im Bereich der immersiven Unterhaltung und der Kopf hinter dem weltweit größten echten In-Person-Free-Roam-VR-Netzwerk, freut sich, bekannt zu geben, dass Tickets für Space Marine VR - Defenders of Avarax ab sofort erhältlich sind. Machen Sie sich bereit für die Schlacht und tauchen Sie ein in das bahnbrechende Erlebnis, das am 25. September 2024 weltweit spielbar ist.

From the Warhammer 40,000 universe, the hotly anticipated Space Marine VR: Defenders of Avarax is now launching early! Available from 25th September at Zero Latency VR venues globally.

Zero Latency nutzt eine unglaublich immersive Technologie, damit Sie einen Space Marine verkörpern, einen gnadenlosen und unglaublich mächtigen Supersoldaten. Navigieren Sie durch die gefährlichen Tiefen einer ausgedehnten Hive City, wo Sie gefräßige Schwärme von Tyraniden, einer alles verschlingenden außerirdischen Bedrohung von jenseits der bekannten Galaxie, vernichten müssen. Testen Sie Ihren Mut mit einer breiten Palette verheerender Waffen in der größten und detailliertesten VR-Welt, die je erdacht wurde.

„Das Warhammer 40.000-Universum ist reich an Überlieferungen und Action, und wir wollten ihm wirklich gerecht werden", sagt Scott Vandonkelaar, CTO bei Zero Latency . „Als große Space Marine-Fans haben wir unser Herz daran gehängt, die Intensität und das Chaos der düsteren Zukunft originalgetreu nachzubilden. Das Erlebnis ist schlichtweg berauschend, und wir können es kaum erwarten, dass die Warhammer-Fans den Nervenkitzel der Schlacht aus erster Hand erleben."

Spieler, die ihr Ticket heute vorbestellen, erhalten eine von 5000 offiziellen Limited Edition Warhammer 40.000: Space Marine VR - Defenders of Avarax Münzen, die auf der einen Seite das triumphale Ultramarines-Emblem und auf der anderen Seite einen furchterregenden Tyranidenkrieger zeigen - ein Must-have für jeden Warhammer-Fan und -Sammler.

Um den nächstgelegenen Zero Latency-Standort zu finden oder um sich jetzt ein Ticket zu sichern, besuchen Sie https://booking.zerolatencyvr.com/book-now.

Um mehr über Space Marine VR - Defenders of Avarax zu erfahren, besuchen Sie https://zerolatencyvr.com/space-marine-vr/

INFORMATIONEN ZU ZERO LATENCY:

Zero Latency ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der immersiven Unterhaltung und arbeitet an der Spitze von VR und ortsbezogenen Erlebnissen. Mit über 95 Veranstaltungsorten in über 26 Ländern ist Zero Latency das größte Free-Roam-VR-Netzwerk der Welt. Seit der Eröffnung des weltweit ersten Free-Roam-VR-Veranstaltungsorts im Jahr 2015 hat Zero Latency mehr als 4 Millionen Spieler weltweit begeistert.

Informationen zu Games Workshop®

Die Games Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L) mit Sitz in Nottingham, Großbritannien, produziert die besten Fantasy-Miniaturen der Welt. Games Workshop entwickelt, produziert, verkauft und vertreibt seine Warhammer®-Reihe: Age of Sigmar® und Warhammer® 40.000® Spiele, Miniaturen, Romane und Modellbausätze über mehr als 540 eigene Läden (mit den Marken Games Workshop® oder Warhammer®), den Webshop www.games-workshop.com und unabhängige Einzelhandelskanäle in mehr als 50 Ländern weltweit. Weitere Informationen über Games Workshop und seine anderen verwandten Marken und Produktreihen (einschließlich unserer Verlagsabteilung 'Black Library' und unserem speziellen Resin-Miniaturenstudio 'Forge World') finden Sie unter www.games-workshop.com.

Warhammer 40.000: Space Marine VR © Games Workshop Limited 2024. Space Marine VR,das Space Marine VR-Logo, Defenders of Avarax, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40.000, das „Aquila"-Doppeladler-Logo und alle damit verbundenen Logos, Illustrationen, Bilder, Namen, Kreaturen, Rassen, Fahrzeuge, Orte, Waffen, Charaktere und das unverwechselbare Abbild davon sind entweder ® oder TM und/oder © Games Workshop Limited, die weltweit unterschiedlich registriert sind und unter Lizenz verwendet werden.

