ZERO LATENCY VR PRÉSENTE WARHAMMER 40,000 : SPACE MARINE VR - DEFENDERS OF AVARAX, BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT

Cette nouvelle expérience exclusive de réalité virtuelle en liberté sera disponible dans les centres Zero Latence VR du monde entier à partir du 25 septembre, avec un cadeau bonus pour les fans enthousiastes qui réserveront à l'avance.

MELBOURNE, Australie, 28 août 2024 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR, le leader incontesté du divertissement immersif et la tête pensante du plus grand réseau de réalité virtuelle en liberté en personne au monde, est ravi d'annoncer que les billets pour Space Marine VR - Defenders of Avarax sont en vente dès maintenant. Préparez-vous au combat et plongez dans cette expérience révolutionnaire, jouable dans le monde entier le 25 septembre 2024.

Zero Latency utilise une technologie incroyablement immersive pour vous permettre d'incarner un Space Marine, un super-soldat impitoyable et incroyablement puissant. Naviguez dans les profondeurs périlleuses d'une cité-ruche tentaculaire, où vous éliminerez des essaims voraces de Tyranides, une menace extraterrestre dévorante venue d'au-delà de la galaxie connue. À l'aide d'un large éventail d'armes dévastatrices, mettez votre courage à l'épreuve dans le monde de réalité virtuelle le plus vaste et le plus détaillé jamais conçu.

« L'univers de Warhammer 40,000 est riche en lore et en action, et nous voulions vraiment lui rendre justice », explique Scott Vandonkelaar, directeur technique de Zero Latency. « En tant que grands fans de Space Marine, nous avons mis tout notre cœur à recréer fidèlement l'intensité et le chaos de l'obscurité sinistre de l'avenir lointain. L'expérience n'est rien de moins qu'exaltante, et nous avons hâte que les fans de Warhammer ressentent le frisson du combat en direct. »

Les joueurs qui réservent leur billet aujourd'hui recevront l'une des 5 000 éditions limitées officielles des pièces Warhammer 40,000 : Space Marine VR - Defenders of Avarax, représentant l'emblème des Ultramarines triomphants sur une face et un redoutable guerrier tyranide sur l'autre, un objet indispensable à tout fan et collectionneur de Warhammer.

Pour trouver le centre Zero Latency le plus proche ou pour réserver votre billet dès maintenant, rendez-vous sur https://booking.zerolatencyvr.com/book-now.

Pour en savoir plus sur Space Marine VR - Defenders of Avarax, rendez-vous sur https://zerolatencyvr.com/space-marine-vr/.

À PROPOS DE ZERO LATENCY :

Zero Latency est un leader mondial dans le domaine du divertissement immersif, à la pointe de la réalité virtuelle et des expériences basées sur la localisation. Avec plus de 95 sites répartis dans plus de 26 pays, Zero Latency est le plus grand réseau de réalité virtuelle en liberté au monde. Depuis l'ouverture du premier centre de réalité virtuelle en liberté du monde en 2015, Zero Latency a enthousiasmé plus de 4 millions de joueurs dans le monde entier.

À propos de Games Workshop®

Games Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L), basé à Nottingham, au Royaume-Uni, produit les meilleures figurines fantastiques au monde. Games Workshop conçoit, fabrique, vend au détail et distribue sa gamme de produits Warhammer® : Age of Sigmar® et Warhammer® 40,000®, des figurines, des romans et des kits de modélisme par le biais de plus de 540 de ses propres boutiques (portant la marque Games Workshop® ou Warhammer®), de la boutique en ligne www.games-workshop.com et de canaux de vente au détail indépendants dans plus de 50 pays dans le monde. Pour en savoir plus sur Games Workshop et ses autres marques et gammes de produits (y compris notre division d'édition « Black Library » et notre studio de fabrication de figurines en résine « Forge World »), rendez-vous sur www.games-workshop.com.

Warhammer 40,000 : Space Marine VR © Games Workshop Limited 2024. Space Marine VR,le logo Space Marine VR, Defenders of Avarax, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, le logo de l'aigle bicéphale « Aquila », et tous les logos, illustrations, images, noms, créatures, races, véhicules, lieux, armes, personnages associés, ainsi que leurs représentations distinctives, sont soit ®, soit TM, et/ou © Games Workshop Limited, enregistrés sous divers statuts partout dans le monde, et utilisés sous licence.

