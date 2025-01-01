أصدرت Sinopec أول تقرير عن التنمية المستدامة في الجزائر

مدينة الجزائر ، دولة الجزائر، 1 يناير 2025 /PRNewswire/ -- شركة النفط والكيماويات الصينية (مؤشر بورصة هونغ كونغ: 0386، "سينوبيك") أصدرت رسميًا أول تقرير استدامة، تقرير الاستدامة حول خدمة بناء مشروع الحزام والطريق - Sinopec في دولة الجزائر، في 27 ديسمبر في مدينة الجزائر. هذا هو أول تقرير استدامة تنشره شركة صينية في دولة الجزائر، حيث يسلط الضوء على إنجازات شركة Sinopec في الوفاء بالمسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية ومسؤوليات السلامة والبيئة في المنطقة، وتعزيز رؤية الجزائر الجديدة.

Sinopec’s First Geophysical Exploration Project in Algeria.

الجزائر هي أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة وتحتل المرتبة الرابعة من حيث الناتج الاقتصادي. تتمسك شركة Sinopec برؤية ورسالة التعاون المفتوح والمنفعة المتبادلة والربح للجميع، من أجل إنشاء نموذج تعاون طويل الأمد ومستدام يعود بالفائدة على الشعوب، مع الالتزام بتحقيق التكامل بين استكشاف النفط والغاز، وحماية البيئة، والتقدم الاجتماعي.

تشمل مجالات التركيز الرئيسية لـ Sinopec في الجزائر: استكشاف وتطوير النفط، وهندسة البترول، والتكرير والهندسة الكيميائية. لقد وقعت الشركة اتفاقية جديدة مع شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك (SONATRACH) بشأن حقل زرزايتن النفطي لتعميق الشراكة أكثر. تلتزم Sinopec دائمًا بمبادئ ضمان مستوى عالٍ من الجودة الهندسية وتقديم خدمات متميزة. فاز مشروع خط أنابيب مياه الصحراء، الذي تم تشييده لحل مشكلة نقص مياه الشرب لـ 50,000 نسمة في تامنراست، بجائزة المساهمة المتميزة في التعاون الصيني-الجزائري.

تلتزم شركة Sinopec بدقة بلوائح السلامة وحماية البيئة في الجزائر، وتعمل بشكل مستمر على تحسين إدارة السلامة، وتعزيز الرقابة البيئية، وتنفيذ البناء الأخضر، وحماية النظام البيئي والتنوع البيولوجي. قامت شركة Sinopec بتشكيل لجنة للسلامة الكهربائية في حقل زيت زرزايتن، نفذت 42 عملية تفتيش في مجال الصحة والسلامة والبيئة (HSE)، واستثمرت 3.12 مليون دولار في مجال السلامة وحماية البيئة. تدعم Sinopec أيضًا العديد من مشاريع الرفاهية العامة مثل زراعة الأشجار التطوعية وتنظيف النفايات في الجزائر.

تعطي Sinopec الأولوية لتطوير القوى العاملة المحلية من خلال توفير ما يقرب من 1,000 وظيفة في حقل زرزاتين النفطي، إلى جانب فرص للتقدم الوظيفي والنمو الشخصي. كما تقوم بنشاط برد الجميل للمجتمعات المحلية من خلال إجراءات ملموسة، بما في ذلك إصلاح الآبار في المناطق الصحراوية لتوفير المياه النظيفة للسكان المحليين، وتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة، والاحتفال بالمهرجانات الثقافية، وتأسيس مشروع "رف الكتب الصينية" لتعزيز التبادل الثقافي، والتبرع بالإمدادات الطبية للمستشفيات المحلية، وتوفير مستلزمات المدارس للطلاب المحليين والمزيد، ما لاقى تقديرًا واسعًا من قبل المجتمع المحلي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2589005/Sinopec_s_First_Geophysical_Exploration_Project_Algeria.jpg

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