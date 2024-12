Sinopec veröffentlicht ersten Bericht zur nachhaltigen Entwicklung in Algerien

ALGIER, Algerien, 31. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat am 27. Dezember in Algier offiziell den ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht: Sustainability Report on Serving the Construction of the Belt and Road - Sinopec in Algeria (Nachhaltigkeitsbericht über den Bau des „Belt and Road"-Projekts – Sinopec in Algerien). Dies ist der erste Nachhaltigkeitsbericht, der von einem chinesischen Unternehmen in Algerien veröffentlicht wurde. Er beschreibt die Leistungen von Sinopec bei der Erfüllung wirtschaftlicher, sicherheitsbezogener, ökologischer und sozialer Verantwortlichkeiten in der Region und bei der Förderung der Vision eines Neuen Algeriens.

Sinopec’s First Geophysical Exploration Project in Algeria.

Algerien ist das größte Land in Afrika mit der viertgrößten Wirtschaftsleistung. Sinopec hält an der Vision und Mission einer offenen Zusammenarbeit, des gegenseitigen Nutzens und der Win-win-Situation fest, um ein langfristiges, nachhaltiges Kooperationsmodell zu etablieren, das den Menschen zugutekommt, mit dem Ziel, eine Einheit zwischen Öl- und Gasexploration, Umweltschutz und sozialem Fortschritt zu erreichen.

Sinopec konzentriert sich in Algerien vor allem auf die Bereiche Erdölexploration und -erschließung, Erdöltechnik, Raffination und Chemietechnik. Mit der staatlichen algerischen Öl- und Gasgesellschaft SONATRACH wurde eine neue Vereinbarung über das Zarzaitine-Ölfeld unterzeichnet, die die Partnerschaft weiter vertieft. Sinopec hält sich stets an die Grundsätze, ein hohes Maß an technischer Qualität zu gewährleisten und erstklassige Dienstleistungen anzubieten. Das Projekt der Wüstenwasserleitung, das zur Behebung des Trinkwassermangels von 50.000 Einwohnern in Tamanrasset gebaut wurde, hat den Preis für herausragende Leistungen der chinesisch-algerischen Zusammenarbeit gewonnen.

Sinopec hält sich strikt an die einschlägigen Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften in Algerien und verbessert kontinuierlich das Sicherheitsmanagement, stärkt die Umweltkontrolle, führt umweltfreundliches Bauen ein und schützt die ökologische Umwelt und die biologische Vielfalt. Auf dem Zarzaitine-Ölfeld wurde ein Ausschuss für elektrische Sicherheit eingerichtet, der 42 HSE-Inspektionen durchführte und 3,12 Millionen Dollar in Sicherheit und Umweltschutz investierte. Sinopec unterstützt auch verschiedene gemeinnützige Projekte wie freiwillige Baumpflanzungen und Abfallbeseitigung in Algerien.

Sinopec legt großen Wert auf die Entwicklung der lokalen Arbeitskräfte, indem es fast 1.000 Arbeitsplätze auf dem Zarzaitine-Ölfeld zur Verfügung stellt und Möglichkeiten zum beruflichen Aufstieg und zur persönlichen Weiterentwicklung bietet. Es gibt den lokalen Gemeinschaften aktiv etwas zurück, indem es konkrete Maßnahmen ergreift, darunter die Reparatur von Brunnen im Wüstenhinterland, um die Anwohner mit sauberem Wasser zu versorgen, die Ausrichtung von Veranstaltungen verschiedener Kulturen und gemeinsame Veranstaltungen, die Feier kultureller Feste, die Gründung des Projekts „China Bookshelf" zur Förderung des kulturellen Austauschs, die Spende von medizinischen Hilfsgütern an örtliche Krankenhäuser, die Bereitstellung von Schulmaterial für Schüler vor Ort und vieles mehr, was von der lokalen Gesellschaft weithin anerkannt wurde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2589005/Sinopec_s_First_Geophysical_Exploration_Project_Algeria.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg