Sinopec publie son premier rapport De développement durable en Algérie

ALGER, Algérie, 31 décembre 2024 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a officiellement publié son premier rapport de durabilité, intitulé Sustainability Report on Serving the Construction of the Belt and Road - Sinopec in Algeria, le 27 décembre à Alger. Il s'agit du premier rapport de durabilité publié par une entreprise chinoise en Algérie. Celui-ci détaille les accomplissements de Sinopec en matière de responsabilités économiques, sécuritaires, environnementales et sociales dans la région et soutient la vision de la Nouvelle Algérie.

Sinopec’s First Geophysical Exploration Project in Algeria.

L'Algérie est le plus grand pays et la quatrième puissance économique d'Afrique. Sinopec adhère à la vision et à la mission de coopération ouverte, d'amélioration mutuelle et d'approche gagnant-gagnant pour établir un modèle de coopération pérenne qui profite à la population, avec l'engagement de réaliser l'unité entre l'exploration pétrolière et gazière, la protection de l'environnement et le progrès social.

Les principaux domaines d'intervention de Sinopec en Algérie sont l'exploration et le développement pétroliers, l'ingénierie pétrolière, le raffinage et l'ingénierie chimique. La société a signé un nouvel accord avec la société nationale algérienne du pétrole et du gaz SONATRACH sur le champ pétrolifère de Zarzaitine, ce qui renforce encore le partenariat. Sinopec applique sans relâche les principes de garantie d'un niveau élevé de qualité d'ingénierie et de fourniture de services de premier ordre. Le projet d'adduction d'eau dans le désert, qui a été construit pour remédier aux pénuries d'eau potable de 50 000 habitants de Tamanrasset, a remporté le prix de la contribution exceptionnelle dans la coopération sino-algérienne.

Sinopec se conforme strictement aux réglementations pertinentes en matière de sécurité et de protection de l'environnement en Algérie et améliore sans relâche la gestion de la sécurité, renforce le contrôle environnemental, met en œuvre la construction verte et protège l'environnement et la biodiversité. La société a mis en place un comité de sécurité électrique dans le champ pétrolifère de Zarzaitine, qui a effectué 42 inspections HSE et investi 3,12 millions de dollars dans la sécurité et la protection de l'environnement. Sinopec soutient également divers projets de bien-être public tels que la plantation volontaire d'arbres et le nettoyage des déchets en Algérie.

Sinopec donne la priorité au développement de la main-d'œuvre locale en offrant près de 1 000 emplois dans le champ pétrolifère de Zarzaitine, ainsi que des possibilités d'avancement de carrière et de développement personnel. La société contribue activement aux communautés locales par des actions concrètes, notamment la réparation de puits dans l'arrière-pays désertique pour fournir de l'eau propre aux résidents locaux, l'organisation de divers événements culturels et de partage, la célébration de festivals culturels, la création du projet « China Bookshelf » pour renforcer les échanges culturels, le don de fournitures médicales aux hôpitaux locaux, la fourniture de matériel scolaire aux étudiants locaux et bien plus encore, qui ont été largement reconnues par la communauté locale.

