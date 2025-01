Sinopec publica o primeiro relatório de desenvolvimento sustentável na Argélia

ARGEL, Argélia, 1 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") publicou oficialmente o primeiro relatório de sustentabilidade, Relatório de Sustentabilidade sobre o Apoio à Construção do Cinturão e Rota - a Sinopec na Argélia, no dia 27 de dezembro, em Argel. Este é o primeiro relatório de sustentabilidade publicado por uma empresa chinesa na Argélia, detalhando as realizações da Sinopec no cumprimento de responsabilidades econômicas, de segurança, ambientais e sociais na região, além de promover a visão de uma Nova Argélia.

Primeiro projeto de exploração geofísica da Sinopec na Argélia. (PRNewsfoto/SINOPEC)

A Argélia é o maior país da África e possui o quarto maior PIB do continente. A Sinopec se alinha com a visão e missão de cooperação aberta, benefício mútuo e resultados vantajosos para todas as partes, estabelecendo um modelo de cooperação sustentável e de longo prazo que beneficia as pessoas, com o compromisso de alcançar o equilíbrio entre a exploração de petróleo e gás, a proteção ambiental e o progresso social.

As principais áreas de atuação da Sinopec na Argélia incluem a exploração e o desenvolvimento de petróleo, a engenharia petrolífera, o refino e a engenharia química. A Sinopec assinou um novo contrato com a empresa nacional de petróleo e gás da Argélia, a SONATRACH, para o campo petrolífero de Zarzaitine, aprofundando ainda mais a parceria. A Sinopec mantém sempre os princípios de garantia de alto padrão de qualidade na engenharia e prestação de serviços de excelência. O projeto de adutora no deserto, que foi construído para resolver a escassez de água potável de 50.000 residentes em Tamanrasset, ganhou o prêmio de contribuição excepcional da cooperação sino-argelina.

A Sinopec cumpre rigorosamente as regulamentações de segurança e proteção ambiental aplicáveis na Argélia, aprimorando continuamente a gestão de segurança, fortalecendo o controle ambiental, implementando práticas de construção sustentável e protegendo o meio ambiente ecológico e a biodiversidade. A empresa criou um comitê de segurança elétrica no campo petrolífero de Zarzaitine, que realizou 42 inspeções de HSE e investiu 3,12 milhões de dólares em segurança e proteção ambiental. A Sinopec também apoia diversos projetos de impacto social, como o plantio voluntário de árvores e a limpeza de resíduos na Argélia.

A Sinopec prioriza o desenvolvimento da mão de obra local, gerando quase 1.000 postos de trabalho no campo de petróleo de Zarzaitine, além de oferecer oportunidades de avanços na carreira e crescimento pessoal. A Sinopec apoia ativamente as comunidades locais com ações concretas, como o reparo de poços no interior do deserto para o fornecimento de água potável aos moradores, a realização de eventos culturais e de integração, a celebração de festivais culturais, a criação do projeto "Estante de Livros da China", para a promoção de intercâmbio cultural, a doação de suprimentos médicos a hospitais locais e o fornecimento de materiais escolares para estudantes locais, entre outras iniciativas, que têm sido amplamente reconhecidas pela sociedade local.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2589298/Sinopec_s_First_Geophysical_Exploration_Project_Algeria.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC