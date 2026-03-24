Bybit donne le coup d'envoi de l'AOA Trading Kickoff avec une cagnotte de 7 000 USDT pour marquer la nouvelle cotation du Kwanza angolais sur le P2P.

DUBAI, EAU, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume d'échange, a annoncé le lancement de sa campagne AOA Trading Kickoff pour célébrer la récente cotation du kwanza angolais (AOA) sur sa plateforme d'échange peer-to-peer (P2P), à la suite de son annonce officielle plus tôt cette semaine.

Bybit

L'initiative vise à encourager l'adoption rapide et la liquidité sur le marché de l'AOA tout en offrant aux utilisateurs de multiples moyens de bénéficier d'avantages, en plus des échanges sur la plateforme P2P de Bybit, qui facilite les transactions sans frais entre les utilisateurs.

Les personnes qui s'inscrivent à l'événement peuvent participer à une série d'activités pour recevoir des récompenses fixes ou des participations au tirage au sort. Les nouveaux utilisateurs effectuant des dépôts P2P en AOA sont éligibles au tirage au sort en fonction des seuils de dépôt, y compris les dépôts d'au moins 50 $ dans les 3 jours suivant l'inscription ou 100 $ dans les 7 jours suivant l'inscription.

La campagne comprend également un volet de parrainage, qui permet aux utilisateurs de gagner des participations supplémentaires au tirage au sort s'ils remplissent les conditions de dépôt, avec un maximum de deux parrainages éligibles par utilisateur.

Les traders actifs peuvent recevoir des récompenses en tant que fournisseur de liquidités en exécutant des ordres d'achat ou de vente AOA d'au moins 200 USD, en recevant 5 USDT par transaction qualifiée, avec des récompenses plafonnées à 20 USDT par utilisateur. De leur côté, les commerçants agissant en tant que souscripteurs peuvent débloquer des primes progressives en fournissant des liquidités et en atteignant des objectifs de volume d'échange définis, avec des récompenses allant jusqu'à 100 USDT en fonction de la performance de trading. La distribution des récompenses est soumise à des critères d'éligibilité et de disponibilité.

L'AOA Trading Kickoff reflète les efforts continus de Bybit pour étendre ses offres P2P et soutenir un accès plus large aux échanges de cryptomonnaies sur les marchés émergents, avec l'ajout de monnaies locales nouvellement cotées comme l'AOA, améliorant l'accessibilité pour les utilisateurs régionaux.

#Bybit / #CryptoArk

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en volume d'échanges, au service d'une communauté mondiale de plus de 80 millions d'utilisateurs. Fondée en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans un monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et équitable pour tous. En mettant surtout l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement aux principaux protocoles de chaîne de blocs pour fournir une infrastructure robuste et stimuler l'innovation sur la chaîne. Réputée pour sa sécurité de conservation, ses diverses places de marché, son expérience d'utilisation intuitive et ses outils avancés sur la chaîne de blocs, Bybit comble le fossé entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée en donnant les moyens aux concepteurs, aux créateurs et aux passionnés de libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com.

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