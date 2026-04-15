Yeastar presenta una recepcionista con IA en sus soluciones de PBX virtual y en la nube

XIAMEN, CHINA, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Yeastar, líder mundial en soluciones de comunicaciones unificadas (UC), lanzó hoy una innovadora recepcionista con IA integrada en su sistema telefónico de la serie P, lo que supone un importante avance en la incorporación de la IA con capacidad de agente a las comunicaciones empresariales.

Automatización de llamadas con IA: Simplicidad ante todo

Impulsado por el procesamiento del lenguaje natural (PLN), recepcionista de IA Yeastar aprovecha las bases de conocimiento existentes para automatizar por completo la gestión de llamadas entrantes. Opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, respondiendo a las consultas de los clientes, entablando conversaciones contextualizadas y enrutando las llamadas con precisión humana. Esto garantiza que las empresas de todos los tamaños no pierdan ninguna llamada, reduciendo significativamente los tiempos de espera y mejorando la resolución en la primera llamada.

Entre sus principales ventajas se incluyen:

Recepcionista con IA personalizada y preconfigurada con orquestación sin código

Enrutamiento de llamadas basado en intenciones con contexto conversacional completo

Base de conocimientos basada exclusivamente en sus documentos/sitios web empresariales cargados

Alcance global: 34 idiomas compatibles con voces personalizables de sonido natural

Análisis práctico respaldado por métricas e informes de rendimiento completos

Ampliando la IA en todo el ecosistema de comunicaciones

Además de la recepcionista con IA, Yeastar también ofrece herramientas de IA para el día a día que potencian la productividad: transcripción y resúmenes automáticos de llamadas y mensajes de voz para eliminar la toma manual de notas, conversión de texto a voz multilingüe para indicaciones de voz dinámicas y transmisión de audio en tiempo real mediante WebSocket, que permite una extensibilidad ilimitada para integraciones de IA de terceros.

A diferencia de las soluciones de IA que requieren una configuración compleja, el conjunto completo de IA de Yeastar está integrado de forma nativa en la centralita y se implementa en minutos. Para obtener más información, visite nuestro sitio web.

Perspectivas futuras

En los próximos meses, Yeastar ampliará aún más las capacidades de automatización de su recepcionista con IA, permitiendo que los agentes de IA recopilen información y ejecuten flujos de trabajo en los sistemas empresariales clave, como CRM, gestión de pedidos y plataformas de programación de citas. Esto permitirá operaciones comerciales más inteligentes, conectadas e integrales.

"El lanzamiento de AI Receptionist marca un hito fundamental en nuestra trayectoria hacia la IA automatizada", declaró Arya Zhou, directora de ventas globales de Yeastar. "A medida que la IA continúa transformando las comunicaciones empresariales, estamos haciendo que las capacidades de IA autónoma sean realmente accesibles para empresas de cualquier tamaño, tanto a nivel funcional como económico".

Acerca de Yeastar

Yeastar facilita el acceso al valor digital, desde la adquisición y adopción hasta el uso y la gestión diarios, transformando la forma en que las empresas se conectan y comunican. Yeastar se ha consolidado como proveedor líder de soluciones de comunicaciones unificadas (UC) con un sólido ecosistema, una red global de socios de canal y más de 650.000 clientes en todo el mundo. Para obtener más información sobre Yeastar o para convertirse en socio, visite https://www.yeastar.com/

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