Yeastar dévoile son réceptionniste IA dans ses solutions de PBX virtuel et dans le cloud

XIAMEN, CHINE, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Yeastar, un leader mondial des solutions de communications unifiées (UC), a lancé aujourd'hui un réceptionniste IA révolutionnaire intégré à son système téléphonique P-Series, marquant une étape importante dans l'introduction de l'IA agentique dans les communications d'entreprise.

L'automatisation des appels par l'IA en toute simplicité

Grâce au traitement du langage naturel (NLP), le réceptionniste IA de Yeastar exploite les bases de connaissances existantes pour automatiser entièrement le traitement des appels entrants. Fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il répond aux demandes des clients, engage des conversations contextuelles et achemine les appels avec une précision comparable à celle d'un humain. Les entreprises de toutes tailles sont ainsi assurées de ne jamais manquer un appel, de réduire considérablement les temps d'attente et d'améliorer les taux de résolution au premier appel.

Voici les principaux avantages :

Réceptionniste IA personnalisé et préconstruit avec orchestration sans code

Routage d'appels basé sur l'intention avec un contexte conversationnel complet

Base de connaissances strictement fondée sur les documents d'entreprise/sites web téléchargés

À l'échelle mondiale : 34 langues prises en charge avec des voix humaines personnalisables

Analyses exploitables soutenues par des mesures et des rapports de performance complets

Étendre l'IA à l'ensemble de la pile de communication

En plus du réceptionniste IA, Yeastar propose également des outils d'IA quotidiens afin d'améliorer la productivité : automatisation de la transcription d'appel, des résumés et des messages vocaux pour éliminer la prise de notes manuelle, synthèse vocale multilingue pour des messages vocaux dynamiques et flux audio en temps réel WebSocket qui permet une extensibilité illimitée pour les intégrations d'IA de tiers.

Contrairement aux solutions d'IA qui nécessitent une configuration complexe, l'ensemble de la suite d'IA de Yeastar est nativement intégrée au PBX et se déploie en quelques minutes. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site web.

Perspectives

Dans les mois à venir, Yeastar développera davantage les capacités d'automatisation de son réceptionniste IA en permettant aux agents IA de recueillir des informations et d'exécuter des flux de travail à travers les principaux systèmes d'entreprise, tels que les plateformes de CRM, de gestion des commandes et de prise de rendez-vous, permettant ainsi des opérations commerciales plus intelligentes, connectées et de bout en bout.

« Le lancement du réceptionniste IA marque une étape décisive dans notre parcours vers l'IA agentique », a déclaré Arya Zhou, responsable des ventes mondiales chez Yeastar. « Alors que l'IA continue de remodeler les communications professionnelles, nous rendons les capacités d'IA autonome véritablement accessibles aux entreprises de toute taille, tant sur le plan fonctionnel qu'économique. »

À propos de Yeastar

Yeastar facilite l'accès à la valeur numérique, de la propriété et l'adoption jusqu'à l'utilisation et la gestion quotidiennes, en transformant la manière dont les entreprises se connectent et communiquent. Yeastar s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de communications unifiées, doté d'un écosystème solide, d'un réseau mondial de partenaires et plus de 650 000 clients dans le monde entier. Pour plus d'informations sur Yeastar ou pour devenir partenaire de Yeastar, rendez-vous sur https://www.yeastar.com/.

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