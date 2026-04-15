Yeastar stellt AI Receptionist in seinen Cloud- und virtuellen PBX-Lösungen vor

XIAMEN, CHINA, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Yeastar, ein weltweit führender Anbieter von Unified Communications (UC)-Lösungen, hat heute seinen bahnbrechenden AI Receptionist vorgestellt, der in sein P-Series Phone System integriert ist. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Einbindung agentenbasierter KI in die Geschäftskommunikation dar.

KI-gestützte Anrufautomatisierung mit Fokus auf Einfachheit

Der Yeastar AI Receptionist basiert auf der Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) und nutzt vorhandene Wissensdatenbanken, um die Bearbeitung eingehender Anrufe vollständig zu automatisieren. Es ist rund um die Uhr im Einsatz, beantwortet Kundenanfragen, führt kontextbezogene Gespräche und leitet Anrufe mit menschenähnlicher Präzision weiter. Dadurch wird sichergestellt, dass Unternehmen jeder Größe keinen Anruf verpassen, was die Wartezeiten erheblich verkürzt und die Lösungsquote beim ersten Anruf verbessert.

Die wichtigsten Vorteile sind:

Benutzerdefinierter und vorkonfigurierter KI-Rezeptionist mit No-Code-Orchestrierung

Absichtsbasierte Anrufweiterleitung unter Berücksichtigung des gesamten Gesprächskontextes

Ausschließlich auf Ihren hochgeladenen Geschäftsdokumenten/Websites basierende Wissensdatenbank

Globaler Maßstab: 34 unterstützte Sprachen mit anpassbaren, menschlich klingenden Stimmen

Verwertbare Analysen, unterstützt durch umfassende Metriken und Leistungsberichte

Ausweitung des Einsatzes von KI auf den gesamten Kommunikationsstack

Neben dem AI Receptionist bietet Yeastar auch KI-Tools für den Alltag, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern können: automatische Transkription und Zusammenfassungen von Anrufen und Voicemails, wodurch manuelle Notizen entfallen, mehrsprachige Text-to-Speech-Funktionen für dynamische Sprachansagen sowie WebSocket-Audio-Streaming in Echtzeit, das eine unbegrenzte Erweiterbarkeit für KI-Integrationen von Drittanbietern ermöglicht.

Im Gegensatz zu KI-Lösungen, die eine komplexe Einrichtung erfordern, ist die gesamte KI-Suite von Yeastar nativ in die Telefonanlage integriert und lässt sich innerhalb weniger Minuten bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter auf unserer Website.

Ausblick

In den kommenden Monaten wird Yeastar die Automatisierungsfunktionen seines AI Receptionist weiter ausbauen, indem KI-Agenten die Möglichkeit erhalten, Informationen zu sammeln und Arbeitsabläufe über zentrale Geschäftssysteme hinweg – wie CRM-, Auftragsverwaltungs- und Terminplanungsplattformen – auszuführen, was intelligentere, vernetzte und durchgängige Geschäftsabläufe ermöglichen wird.

„Die Einführung des AI Receptionist stellt einen entscheidenden Meilenstein auf unserem Weg zur agentenbasierten KI dar", sagte Arya Zhou, Leiter des globalen Vertriebs bei Yeastar. „KI wird die Geschäftskommunikation weiter grundlegend verändern. Wir sorgen dafür, dass autonome KI-Funktionen für Unternehmen jeder Größe sowohl funktional als auch wirtschaftlich wirklich zugänglich sind."

Informationen zu Yeastar

Yeastar hilft dabei, digitale Werte zu erschließen, vom Besitz und der Einführung bis hin zur täglichen Nutzung und Verwaltung, indem das Unternehmen die Art und Weise verändert, wie Unternehmen interagieren und kommunizieren. Yeastar hat sich als führender Anbieter von UC-Lösungen mit einem starken Ökosystem, einem globalen Netzwerk von Channel-Partnern und über 650 000 Kunden weltweit etabliert. Für weitere Informationen über Yeastar oder um ein Yeastar-Partner zu werden, besuchen Sie bitte https://www.yeastar.com/

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