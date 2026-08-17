La Société d'investissement palestinienne arabe (APIC) affiche au premier semestre de 2026 une croissance de 55 % de son excédent brut d'exploitation, qui atteint 44 millions de dollars américains

RAMALLAH, Palestine, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- La Société d'investissement palestinienne arabe (APIC) a annoncé ses résultats financiers consolidés pour le premier semestre de 2026, faisant état d'une solide performance opérationnelle, d'une croissance significative du chiffre d'affaires et de la rentabilité, ainsi que d'une nette amélioration par rapport à la même période de l'année dernière.

Le chiffre d'affaires s'élève à 688,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 15 % par rapport à la même période de 2025. L'excédent brut d'exploitation a augmenté de 55 % pour s'établir à 44 millions de dollars américains. Le résultat d'exploitation a également progressé de 53 % pour atteindre 31 millions de dollars américains. Le résultat net consolidé s'élève à environ 5,5 millions de dollars américains. Le résultat net attribuable aux actionnaires de l'APIC a connu une forte progression pour se porter à environ 6,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 1 866 % ; le bénéfice par action a aussi enregistré une augmentation substantielle, s'établissant à 0,040 dollar américain au premier semestre de 2026, ce qui représente une croissance de 1 806 % en glissement annuel.

L'actif total s'élève à 1,05 milliard de dollars américains, soit une hausse de 4,7 % par rapport à la fin de l'année 2025. Le passif total atteint 774,2 millions de dollars américains, en augmentation de 5,5 %. L'actif net attribuable aux actionnaires de l'APIC s'établit à 235,3 millions de dollars américains, soit une progression de 2,6 % par rapport à la fin de l'année 2025.

Tarek Aggad, président-directeur général de l'APIC, a déclaré : « Les résultats du premier semestre de 2026 reflètent la solidité et la résilience du modèle économique de l'APIC et de ses filiales, ainsi que l'efficacité de ses opérations, malgré les défis économiques et financiers permanents auxquels nos entreprises sont confrontées tant au niveau local que régional. »

M. Aggad a souligné la récession économique durable résultant de la retenue, par l'occupation israélienne, des recettes douanières de l'Autorité palestinienne, ce qui a limité la capacité du gouvernement palestinien à verser l'intégralité des salaires de ses fonctionnaires et à honorer ses obligations financières envers le secteur privé. Cette situation a par conséquent eu un impact négatif sur les résultats des sociétés du groupe. M. Aggad a indiqué que les dettes directes et indirectes en cours de l'Autorité palestinienne auprès des filiales de l'APIC avaient atteint des niveaux sans précédent, s'élevant à environ 174 millions de dollars américains.

M. Aggad a par ailleurs insisté sur la persistance de difficultés externes en Turquie liées à l'application de la norme comptable internationale (IAS) 29, selon laquelle l'APIC a enregistré des pertes hors trésorerie d'environ 5 millions de dollars américains au premier semestre de 2026.

À propos de l'APIC

L'APIC est une société d'investissement à actionnariat public cotée à la Bourse de Palestine (PEX : APIC). Elle détient des investissements diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak et en Turquie par l'intermédiaire de son groupe de filiales : Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO) ; Reema Hygienic Paper Company ; Sky Advertising and Promotion Company ; Arab Leasing Company et Arab Palestinian Storage and Cooling Company. L'entreprise cherche en outre à investir au-delà de la Palestine et à se diversifier géographiquement sur les marchés régionaux et mondiaux par le biais de sa branche d'investissement APIC Capital, qui gère un portefeuille combinant des participations directes dans des entreprises privées et cotées en bourse, ainsi que des investissements dans un groupe sélectionné de fonds de capital-investissement et de capital-risque de premier plan. L'APIC emploie plus de 3 400 personnes à travers son groupe de filiales. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://apic.ps.