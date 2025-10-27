Vyonixが独自に設計・製造したラップトップをIMC 2025で発表

グルグラム（インド）, 2025年10月27日 /PRNewswire/ -- インド初の国産設計・製造のラップトップが、India Mobile Congress（IMC）2025でVyonix社から発表されました。これらのラップトップは、ソフトウェア、製品エンジニアリング、電子機器製造サービスおよびソリューションの世界的なプロバイダーであるVVDN TechnologiesによってVyonix向けに完全にインドで設計、エンジニアリング、製造しました。VVDNのイノベーション、品質、および同国の「インドで設計＆製造（Design & Make in India）」ビジョンへの取り組みを示した製品です。

Indigenously Designed and Manufactured Laptops by Vyonix Launched at IMC 2025

Vyonixは、最新のIntel® Core™プロセッサ（第12世代および第13世代シリーズのi3、i5、i7バリエーションで利用可能）を搭載し、ユーザーのニーズに適応するスケーラブルなパフォーマンスを提供します。このラップトップは、Lite、Everyday、Performance、Premiumシリーズで提供されます。日常の生産性から没入型エンターテイメント、高度なコンピューティングまで、Vyonixは速度、効率、信頼性の理想的なバランスを提供します。Vyonix Laptopsは、洗練された美しさと堅牢なエンジニアリングを兼ね備えています。学生、専門家、企業向けにカスタマイズされたVyonixは、パフォーマンス、使いやすさ、セキュリティに重点を置いてコンピューティング・エクスペリエンスを再定義します。

Vyonix Laptopsは、設計、エンジニアリング、テストからPCBAや組み立てまで、すべての段階で完全に国産のコンポーネントを使用することで、完全な現地での付加価値を保証し、国内のサプライ・チェーンを強化します。堅牢な5年間の保証と専用のグローバル・サポート・ネットワークを備えたVyonixは、長期の保証と世界クラスの品質を提供し、インドの先進技術における能力の向上を実証します。

VVDN Technologies セールス担当上級副社長、Amit Saharan 氏： 「Vyonix Laptopsは、VVDNのエンジニアリングの卓越性とインドのエレクトロニクス・エコシステム実現への取り組みの証です。これらのラップトップは、パートナーが最先端の自社製ラップトップを迅速かつ自信を持って市場に投入できるようにすることを目的としています。Vyonixは、最高のデザイン、パフォーマンス、信頼性を兼ね備えており、コンピューティング・エクスペリエンスを真に再定義します。」

Vyonix LaptopsはOEM向けにホワイト・ラベル化も可能で、パートナーはVVDNの堅牢な設計、エンジニアリング、製造能力を活用しながら、現地で製造された高品質のコンピューティング・ソリューションを自社ブランドのもとで市場に投入できます。Vyonix Laptopsは、2025年12月の第1週から入手可能になります。

詳細やお問い合わせについては、www.vyonix.in をご覧いただくか、[email protected] までメールでお問い合わせください。

