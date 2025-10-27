Vyonix lance les premiers ordinateurs portables conçus et fabriqués en Inde à l'occasion de l'IMC 2025

GURUGRAM, Inde, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Les premiers ordinateurs portables conçus et fabriqués en Inde ont été lancés lors de l'India Mobile Congress (IMC) 2025 par Vyonix. Conçus, développés et fabriqués entièrement en Inde pour Vyonix par VVDN Technologies, un fournisseur mondial de logiciels, d'ingénierie de produits, de services et de solutions de fabrication électronique, ces ordinateurs portables soulignent l'engagement de VVDN en faveur de l'innovation, de la qualité et de la vision « Design & Make in India » du pays.

Indigenously Designed and Manufactured Laptops by Vyonix Launched at IMC 2025

Alimenté par les derniers processeurs Intel® Core™, disponibles dans les variantes i3, i5 et i7 des séries de 12e et 13e génération, Vyonix offre des performances évolutives qui s'adaptent aux besoins des utilisateurs. Les ordinateurs portables sont disponibles dans les séries Lite, Everyday, Performance et Premium. De la productivité quotidienne au divertissement immersif et à l'informatique avancée, Vyonix offre l'équilibre idéal entre vitesse, efficacité et fiabilité. Les ordinateurs portables Vyonix allient une esthétique élégante à une ingénierie robuste. Conçu pour les étudiants, les professionnels et les entreprises, Vyonix redéfinit l'expérience informatique en mettant l'accent sur la performance, la convivialité et la sécurité.

En utilisant des composants entièrement locaux à chaque étape - de la conception, de l'ingénierie et des tests au PCBA et à l'assemblage - les ordinateurs portables Vyonix garantissent une valeur ajoutée locale complète et renforcent les chaînes d'approvisionnement nationales. Avec une garantie de cinq ans et un réseau de support mondial dédié, Vyonix offre une assurance à long terme, une qualité de classe mondiale, et met en évidence les capacités croissantes de l'Inde en matière de technologie avancée.

Amit Saharan, vice-président principal des ventes de VVDN Technologies : « Les ordinateurs portables Vyonix témoignent de l'excellence de l'ingénierie de VVDN et de son engagement à favoriser l'écosystème électronique indien. Ces ordinateurs portables visent à permettre aux partenaires de commercialiser rapidement et en toute confiance des ordinateurs portables de pointe fabriqués dans le pays. Vyonix combine le meilleur du design, de la performance et de la fiabilité, redéfinissant véritablement l'expérience informatique ».

Les ordinateurs portables Vyonix peuvent également être mis à la disposition des équipementiers pour un marquage blanc, ce qui permet aux partenaires de mettre sur le marché des solutions informatiques de haute qualité fabriquées localement sous leur propre marque, tout en tirant parti des solides capacités de conception, d'ingénierie et de fabrication de VVDN. Les ordinateurs portables Vyonix seront disponibles dès la première semaine de décembre 2025.

Pour plus d'informations et de communication, consultez le site www.vyonix.in ou envoyez un courriel à [email protected] .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2804940/Vyonix.jpg