Von Vyonix eigenständig entwickelte und hergestellte Laptops auf der IMC 2025 vorgestellt

GURUGRAM, Indien, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Indiens erste eigenständig entwickelte und hergestellte Laptops wurden von Vyonix auf dem India Mobile Congress (IMC) 2025 vorgestellt. Diese Laptops wurden vollständig in Indien für Vyonix von VVDN Technologies, einem globalen Anbieter von Software, Produktentwicklung, Elektronikfertigungsdienstleistungen und -lösungen, entworfen, entwickelt und hergestellt. Sie unterstreichen das Engagement von VVDN für Innovation, Qualität und die nationale Vision „Design & Make in India".

Angetrieben von den neuesten Intel® Core™ Prozessoren – erhältlich in den Varianten i3, i5 und i7 der Serien der 12. und 13. Generation – bietet Vyonix eine skalierbare Leistung, die sich an die Bedürfnisse der Benutzer anpasst. Die Laptops sind in den Serien Lite, Everyday, Performance und Premium erhältlich. Von der alltäglichen Produktivität über immersive Unterhaltung bis hin zu anspruchsvollen Rechenaufgaben bietet Vyonix die ideale Balance zwischen Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit. Vyonix-Laptops vereinen elegante Ästhetik mit robuster Technik. Vyonix ist auf Studenten, Fachleute und Unternehmen zugeschnitten und definiert das Computererlebnis neu, wobei der Schwerpunkt auf Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit liegt.

Durch die Verwendung vollständig einheimischer Komponenten in jeder Phase – vom Design über die Konstruktion und Prüfung bis hin zur Leiterplattenbestückung und Montage – gewährleisten Vyonix-Laptops eine vollständige lokale Wertschöpfung und stärken die inländischen Lieferketten. Mit einer soliden 5-Jahres-Garantie und einem engagierten globalen Support-Netzwerk bietet Vyonix langfristige Sicherheit, erstklassige Qualität und demonstriert Indiens wachsende Kompetenz im Bereich der Spitzentechnologie.

Amit Saharan, Senior. Vice President, Sales, VVDN Technologies: „Die Vyonix-Laptops sind ein Beweis für die technische Exzellenz von VVDN und das Engagement des Unternehmens für die Förderung des indischen Elektronik-Ökosystems. Diese Laptops sollen Partnern die Möglichkeit bieten, innovative, lokal hergestellte Laptops schnell und zuverlässig auf den Markt zu bringen. Vyonix vereint das Beste aus Design, Leistung und Zuverlässigkeit und definiert das Computererlebnis neu."

Vyonix-Laptops können auch für OEMs zum White-Labeling bereitgestellt werden, sodass Partner lokal hergestellte, hochwertige Computerlösungen unter ihren eigenen Marken auf den Markt bringen und dabei die robusten Design-, Konstruktions- und Fertigungskapazitäten von VVDN nutzen können. Vyonix-Laptops werden ab der ersten Dezemberwoche 2025 erhältlich sein.

Weitere Informationen und Mitteilungen finden Sie unter www.vyonix.in oder per E-Mail unter [email protected] .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804940/Vyonix.jpg