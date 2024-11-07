إطلاق اسم وشعار جديدين لمنتجات الألياف الزجاجية المقاومة للقلويات من شركة Nippon Electric Glass

أوتسو، اليابان، 7 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Nippon Electric Glass المحدودة (NEG)، ومقرها الرئيسي في مدينة أوتسو في اليابان، عن إطلاق اسم وشعار جديدين لمجموعة منتجاتها من الألياف الزجاجية المقاومة للقلويات (ARG Fiber)، إيذانًا بمرحلة جديدة في تاريخ ARG Fiber الذي يمتد لأكثر من 40 عامًا، حيث ساهمت خلال هذه الفترة في العديد من المشاريع المعمارية والهندسية المدنية.

الشعار: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106496/202410258779/_prw_PI2fl_lp9uq331.jpg

الصورة: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106496/202410258779/_prw_PI1fl_472YDyr2.jpeg

حول الاسم الجديد "WizARG (TM)" ومفهوم العلامة التجارية

اشتق اسم "WizARG (TM)" من كلمتي "Wizard" و"ARG Fiber"، ليوحي بحرية الإبداع بلمسة سحرية. وستواصل NEG تعزيز الإبداع والقيمة في مجالات العمارة والهندسة المدنية ومجموعة متنوعة من المنحوتات الأخرى حول العالم.

ميزات WizARG (TM)

- الخبرات والإنجازات

على مدار أكثر من 40 عامًا، استُخدمت WizARG (TM) على نطاق واسع في مجالات البناء والهندسة المدنية.

- صُنع في اليابان

يُجرى تطوير WizARG (TM) وإنتاجه في اليابان. وتضمن NEG توفير إمدادات ثابتة من خلال شبكتها العالمية من مراكز البيع.

- تشكيلة منتجات واسعة النطاق

تقدم NEG أشكالًا متنوعة من المنتجات التي تناسب متطلبات العملاء.

- مقاومة عالية للقلويات

يحتوي WizARG (TM) على نسبة عالية من الزركونيا، مما يعزز مقاومته للقلويات في مركبات الأسمنت.

- اقتراحات لطرق البناء

باستخدام تقنية الرش، تتمكن NEG من توفير مواصفات مثالية بالتعاون مع الشركات الأخرى.

تتمتع شركة NEG بأكثر من 40 عامًا من الخبرة في تصنيع وبيع ARG Fiber. وبفضل إنجازاتها وخبراتها مع تقديم الهوية الجديدة، فإن الشركة تسعى لتلبية احتياجات عملائها بأفضل السبل. كما تسعى الشركة للتوسع في السوق العالمية وتوفير جودة منتجات موثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم،

مع الالتزام بالنمو المستدام وتحقيق رضا العملاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة ستحقق من خلال إطلاق اسم وشعار جديدين توسعًا أكبر إذ تحتل مكانة متميزة كشركة رائدة في السوق العالمية.

لمزيد من المعلومات حول هذا المفهوم وميزاته، يرجى زيارة: https://info.neg.co.jp/kyjsefaveifao