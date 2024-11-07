日本電氣硝子發布耐鹼玻璃纖維產品新品牌名稱和標志

日本大津2024年11月7日 /美通社/ -- 總部位於日本大津的日本電氣硝子(NEG)宣布其耐鹼玻璃纖維(ARG Fiber)產品系列將啟用全新品牌名稱和標志。此舉標志著ARG Fiber產品歷經40余年發展後邁入新階段，這一產品在此期間為眾多建築和土木工程項目作出了重要貢獻。

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關於新品牌名稱「WizARG (TM)」及其概念

新品牌名稱「WizARG (TM)」由「Wizard」與「ARG Fiber」組合而成，傳達了一種神奇創造的自由感。NEG將繼續通過這一品牌，守護全球建築、土木工程及各類雕塑領域的創意與價值。

WizARG (TM)的特點

——豐富的經驗和成就

WizARG (TM)在建築和土木工程領域已有40余年的廣泛應用。

——日本制造

WizARG (TM)在日本開發和生產，NEG通過全球銷售網點提供穩定的產品供應。

——多樣的產品系列

NEG根據客戶需求開發多種形狀的產品，並提出符合應用的解決方案。

——優異的耐鹼性

WizARG (TM)富含高比例的氧化鋯，增強了其在水泥復合材料中的耐鹼性。

——施工方法建議

在噴塗工藝方面，NEG與合作公司協作提供最佳規格支持。

NEG在耐鹼玻璃纖維領域擁有超過40年的制造和銷售經驗。憑借其成就和經驗，通過此次品牌名稱與標志的更新，該公司希望為客戶提供更貼合需求的產品。同時，NEG將積極拓展全球市場，為全球客戶提供高質量的產品和可靠性。

該公司將繼續努力實現可持續增長，並提升客戶滿意度。此外，通過推出新品牌名稱和標志，NEG力爭進一步擴大影響力，確立其作為全球市場領先企業的地位。

如需了解更多品牌概念和特點，請訪問：https://info.neg.co.jp/kyjsefaveifao

SOURCE Nippon Electric Glass Co., Ltd.