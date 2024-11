Nippon Electric Glass dévoile un nouveau nom et un nouveau logo pour sa gamme de produits de fibre de verre résistante aux alcalis

OTSU, Japon, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Electric Glass Co, Ltd. ("NEG"), dont le siège social se trouve à Otsu, au Japon, a annoncé un nouveau nom et un nouveau logo pour sa gamme de produits de fibre de verre résistante aux alcalis (fibres ARG). Il s'agit d'une nouvelle étape dans l'histoire de plus de 40 ans des fibres ARG, qui ont contribué à de nombreux projets architecturaux et de génie civil.

Logo : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106496/202410258779/_prw_PI2fl_lp9uq331.jpg

Photo : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106496/202410258779/_prw_PI1fl_472YDyr2.jpeg

À propos du nouveau nom "WizARG (TM)" et du concept de la marque

Le nom WizARG (TM) est tiré de la combinaison des mots "Wizard" et "ARG Fiber". Il donne le sentiment d'être libre de créer comme par magie. NEG continuera à protéger la créativité et la valeur de l'architecture, du génie civil et d'une grande variété d'autres sculptures dans le monde.

Les caractéristiques de WizARG (TM)

- Expérience et réalisations

Depuis plus de 40 ans, WizARG (TM) est largement utilisé dans les domaines de la construction et du génie civil.

- Fabriqué au Japon

WizARG (TM) est développé et produit au Japon. NEG assure un approvisionnement stable à partir de ses points de vente dans le monde entier.

- Gamme de produits étendue

NEG développe différentes formes et propose des produits adaptés aux applications de ses clients.

- Haute résistance aux alcalis

WizARG (TM) contient un pourcentage élevé de zircone, ce qui améliore sa résistance aux alcalis dans les composites de ciment.

- Suggestions de méthodes de construction

Dans la méthode de pulvérisation, NEG peut fournir des spécifications optimales en s'associant à des entreprises.

NEG fabrique et vend des fibres ARG depuis plus de 40 ans. Grâce à ses réalisations et à son expérience, ainsi qu'à l'introduction d'un nouveau nom de produit et d'un nouveau logo, l'entreprise vise à fournir aux clients des produits qui répondent mieux à leurs besoins. En outre, NEG se développera activement sur le marché mondial et fournira des produits de qualité et fiables à ses clients dans le monde entier.

L'entreprise continuera à rechercher une croissance durable tout en s'efforçant d'améliorer la satisfaction de ses clients. En outre, l'introduction d'un nouveau nom et d'un nouveau logo lui permettra de poursuivre son expansion et de s'imposer comme une entreprise de premier plan sur le marché mondial.

Pour plus d'informations sur le concept et les caractéristiques : https://info.neg.co.jp/kyjsefaveifao