Представлено новое наименование и логотип ассортимента продукции Nippon Electric Glass из щелочестойкого стекловолокна

Оцу, Япония, 7 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG), штаб-квартира которой находится в городе Оцу, Япония, объявила о новом наименовании и логотипе своей линейки продукции из щелочестойкого стекловолокна (ARG Fiber). Это означает новый этап в более чем 40-летней истории бренда ARG Fiber, который за это время внес вклад во многие архитектурные и инженерно-строительные проекты.

Логотип: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106496/202410258779/_prw_PI2fl_lp9uq331.jpg

Изображение: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106496/202410258779/_prw_PI1fl_472YDyr2.jpeg

О новом наименовании WizARG (TM) и концепции бренда

Наименование WizARG (TM) происходит от «Wizard» и «ARG Fiber». Оно передает смысл свободы чудесного творчества. Компания NEG будет и дальше защищать творчество и ценность архитектуры, гражданского строительства и широкого спектра других скульптурных сооружений по всему миру.

Отличительные черты WizARG (TM)

- Опыт и достижения

Более 40 лет материалы WizARG (TM) широко используются в жилищном и гражданском строительстве.

- Сделано в Японии

Продукция WizARG (TM) разрабатывается и производится в Японии. Компания NEG обеспечивает стабильные поставки продукции из своих центров продаж по всему миру.

- Обширная линейка продуктов

Компания NEG разрабатывает разные формы и предлагает продукты, которые подходят для задач ее клиентов.

- Высокая щелочестойкость

Материалы WizARG (TM) содержат высокий процент диоксида циркония, что повышает их устойчивость к щелочам, присутствующим в цементных композитах.

- Предложения по методам выполнения строительных работ

Для метода набрызга компания NEG может предоставить оптимальные спецификации, разработанные компаниями-партнерами.

Компания NEG занимается производством и продажей материалов ARG Fiber уже более 40 лет. За счет своих достижений и опыта, а также нового наименования продукции и логотипа компания стремится предоставлять клиентам продукты, которые лучше отвечают их потребностям. Кроме того, компания NEG будет активно расширять свое присутствие на мировом рынке, обеспечивая качество и надежность продукции для клиентов по всему миру.

Компания продолжит стремиться к устойчивому росту, ориентируясь на повышение уровня удовлетворенности клиентов. Кроме того, благодаря новому наименованию и логотипу она добьется дальнейшего расширения и займет место ведущей компании на мировом рынке.

Дополнительную информацию о концепции и характеристиках см. на веб-сайте: https://info.neg.co.jp/kyjsefaveifao