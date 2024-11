Zaprezentowano nową nazwę i logo dla gamy produktów z włókna szklanego odpornego na alkalia firmy Nippon Electric Glass

OTSU, Japonia, 8 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Nippon Electric Glass Co., Ltd. („NEG"), z siedzibą w Otsu w Japonii, przedstawiła nową nazwę i logo dla gamy produktów z włókna szklanego odpornego na alkalia (włókna ARG). Jest to początek nowego etapu w ponad 40-letniej historii włókna ARG, które przez cały ten okres przyczyniło się do realizacji licznych projektów architektonicznych i projektów z zakresu inżynierii wodno-lądowej.

Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106496/202410258779/_prw_PI2fl_lp9uq331.jpg

Zdjęcie: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106496/202410258779/_prw_PI1fl_472YDyr2.jpeg

Informacje o nowej nazwie „WizARG (TM)" i koncepcji marki

Nazwa WizARG (TM) powstała z połączenia słów „Wizard" („czarodziej) i „ARG Fiber" („włókno ARG"). Odzwierciedla ona poczucie wolności tworzenia w magiczny sposób. NEG będzie wciąż chronić kreatywność i wartość architektury, inżynierii wodno-lądowej oraz innych, różnorodnych rzeźb na całym świecie.

Cechy WizARG (TM)

- Doświadczenie i osiągnięcia

Od ponad 40 lat WizARG (TM) znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie i inżynierii wodno-lądowej.

- „Wyprodukowano w Japonii"

Produkty WizARG (TM) są tworzone i produkowane w Japonii. NEG zapewnia stabilność dostaw za pośrednictwem swoich punktów sprzedaży na całym świecie.

- Szeroka gama produktów

NEG opracowuje różne kształty i oferuje produkty, które odpowiadają określonym zastosowaniom klientów.

- Wysoka odporność na alkalia

WizARG (TM) cechuje się wysoką zawartością tlenku cyrkonowego, który zwiększa odporność na alkalia w kompozytach cementowych.

- Sugestie dotyczące metod konstrukcyjnych

Przy zastosowaniu metody natryskowej NEG może zapewnić optymalne specyfikacje dla firm partnerskich.

NEG produkuje i sprzedaje włókno ARG od ponad 40 lat. Dzięki swoim osiągnięciom i doświadczeniu, a także wprowadzeniu nowej nazwy i logo, firma dąży do zapewnienia klientom produktów, które w większym stopniu spełnią ich potrzeby. NEG będzie również aktywnie rozwijać się na rynku globalnym i zapewniać jakość i niezawodność produktów klientom na całym świecie.

Firma będzie w dalszym ciągu dążyć do zrównoważonego rozwoju, jednocześnie stawiając sobie za cel zwiększenie zadowolenia klientów z jej produktów. Dodatkowo, poprzez wprowadzenie nowej nazwy i logo, firma będzie realizować dalszą ekspansję i umocni swoją wiodącą pozycję na rynku globalnym.

Więcej informacji na temat koncepcji i funkcji można znaleźć na stronie: https://info.neg.co.jp/kyjsefaveifao.