إعادة تسمية العلامة التجارية LambdaTest إلى TestMu AI ، أول منصة لهندسة جودة الوكلاء في العالم للاختبار المستقل بالكامل

تقديم اختبار الحالة الشعورية لعصر التعليمات البرمجية اللامتناهية: مع النقلة النوعية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي الوكيل في تطوير البرمجيات ، فإن TestMu AI تقدم وكلاء مستقلين لضمان مواكبة الجودة مع التعليمات البرمجية اللامتناهية ، ما يدعم 1.5+ مليار اختبار سنويًا على مستوى 18000+ مؤسسة.

The leadership team behind TestMu AI (formerly LambdaTest), marking the next chapter in Agentic AI Quality Engineering.

سان فرانسيسكو ونويدا ، الهند, 13 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "لامدا تست" (LambdaTest)، منصة هندسة الجودة للوكلاء القائمة على الذكاء الاصطناعي ، عن إعادة تسميتها إلى "تست ميو إيه آي" (TestMu AI)، مما يمثل خطوة جريئة إلى الأمام في تطورها من منصة اختبار سحابية إلى أول منصة متكاملة في العالم لهندسة الجودة للذكاء الاصطناعي الوكيل.

يعالج التحول نقطة تحول حرجة في تطوير البرمجيات؛ فبينما يولد الذكاء الاصطناعي التعليمات البرمجية بمعدلات غير مسبوقة ، يخلق الاختبار التقليدي نقطة اختناق. تحتاج فرق هندسة الجودة إلى أنظمة ذكية يمكنها التفكير في التغيير وملاحظة الإخفاقات والتكيف باستمرار.

باعتبارها "تست ميو إيه آي" ، تقوم المنظمة بتوسيع منصتها لدعم الجيل القادم من أدوات بناء البرمجيات ، بما في ذلك "أدوات برمجة الحالة الشعورية." يتيح وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بالشركة للمطورين "اختبار الحالة الشعورية" والتحرك بسرعة الفكر ، والتأكد من أن التطبيقات المبرمجة بالحالة الشعورية ليست فقط ذات جودة عالية ولكنها موثوق بها أيضًا عندما تظهر أمام العملاء.

يعكس هذا التحول متوسط نمو الشركة بنسبة 110٪ على أساس سنوي خلال العامين الماضيين. حتى الآن ، نفذت المنصة مليارات الاختبارات لأكثر من 18000 عميل مؤسسي، بما في ذلك "مايكروسوفت" (Microsoft) و"أوبن إيه آي" (OpenAI) و"إنفيديا" (NVIDIA) و"فيميو" (Vimeo) و"دنلم" (Dunlem) في أكثر من 90 دولة.

تأسست "لامدا تست" في عام 2018 ، وأصبحت بسرعة واحدة من أكثر الأسماء موثوقية في تنسيق وتنفيذ الاختبارات القائم على السحابة. لقد قاموا ببناء سحابة اختبار قابلة للتطوير وعالية الأداء والتي أزالت التذبذب وحسّنت حلقات ردود الفعل للمطورين وسرّعت وتيرة سرعة الطرح بشكل كبير.

في عام 2022 ، بدأت الشركة تحولاً عميقًا؛ حيث انتقلت بعمق إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل عبر منتجاتها وتدفقات العمل لتمكين هندسة الجودة الذكية والمستقلة على نطاق واسع. اليوم ، تتيح منصة "تست ميو إيه آي" الموحدة للذكاء الاصطناعي الوكيل هندسة الجودة الشاملة لأكثر من 2.8 مليون مطور ومختبر في جميع أنحاء العالم ، مما يساعد الفرق على التسليم بشكل أسرع والبناء بثقة.

قال "أسد خان"، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ "تست ميو إيه آي" ("لامدا تست" سابقًا): "إن الذكاء الاصطناعي يغير بشكل أساسي كيفية إنشاء البرامج وتسليمها". "دورات التطوير التي استغرقت أسابيع في السابق تستغرق الآن ساعات. لكن السرعة بدون الجودة هي فوضى. لقد أدركنا أن الاختبار يحتاج إلى التطور من عمليات الأتمتة الهشة عالية الصيانة إلى وكلاء أذكياء مدفوعين بالسياق يفهمون التغيير ويتصرفون على أساسه بشكل مستقل. لقد تطورنا من سحابة تنفيذ إلى شريك نشط وذكي في دورة حياة اختبار البرمجيات. مع مليارات الاختبارات التي يتم تشغيلها على منصتنا ، نحن الآن نقدم تجارب تتجمع فيها براعة الإنسان وذكاء الآلة لجعل هندسة الجودة قوية دون جهد."

لقد أعادت "تست ميو إيه آي" هيكلة منصتها لتكون قائمة على الذكاء الاصطناعي ، حيث نشرت وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين للتخطيط والكتابة والتنفيذ وتحليل جودة البرامج مع الحد الأدنى من التدخل اليدوي. تقدم المنصة الآن:

وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين للاختبار : تخطيط ، وكتابة، وتطوير اختبارات شاملة باستخدام السياق على مستوى الشركة أو مطالبات اللغة الطبيعية البسيطة. يمكن للمستخدمين الآن اختبار كل طبقة من قاعدة البيانات ، وواجهة برمجة التطبيقات، وواجهة المستخدم ، والأداء ، وأكثر من ذلك.

سحابة اختبار الذكاء الاصطناعي الوكيل : سحابة تنفيذ اختبار قابلة للتطوير وموحدة لتشغيل أي نوع من الاختبارات على أي مقياس ، بما في ذلك الانحدار البصري ، وإمكانية الوصول ، وواجهة برمجة التطبيقات ، واختبار الأداء ، والويب والجوال ، إلى بيئات المؤسسات المخصصة.

تم اعتماد اسم '"تست ميو" مباشرةً من مجتمعها. منذ عام 2022 ، كان مؤتمر "تست ميو" بمثابة المنتدى الأساسي للصناعة للتقدم في الذكاء الاصطناعي وهندسة الجودة.

من خلال اعتماد هذا الاسم ، تشير الشركة إلى أن المجتمع هو جوهر المنظمة ، ما يبثّ روح هذا المؤتمر المفتوح والتعاوني في المنصة نفسها.

أضاف "خان": "اعترف مجتمعنا بروح "تست ميو" قبل فترة طويلة من هذا الإعلان". "تمثل "تست ميو" مجتمعًا مزدهرًا ، وحرفية مشتركة ، ومستقبل هندسة الجودة".

تم الاعتراف بالشركة مؤخرًا في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2025، وفي تقرير The Forrester Wave™: "منصات الاختبار المستقلة" لعام 2025.

قال "موديت سينغ"، المؤسس المشارك ورئيس التسويق ، "تست ميو إيه آي": "لقد عكست رحلتنا تطور عملية اختبار البرامج ذاتها". "بدأنا ببناء" السحابة المثالية لعصر السحابة "، وحل مواطن المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية القابلة للتطوير، وساعدنا في بدء واحدة من أقدم المحادثات في الصناعة حول الذكاء الاصطناعي في الاختبار من خلال مؤتمر "تست ميو". اليوم ، نحن ندخل مرحلة جديدة ، حيث يتيح الذكاء الاصطناعي الوكيل هندسة الجودة المستقلة الشاملة. تمثل "تست ميو إيه آي" هذا التحول؛ المتجسد في هوية تتطلع إلى المستقبل بُنيت لمستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي ، مع البقاء متجذرة بعمق في منظومتنا ومجتمعنا والتزامنا المتواصل بالجودة."

بالنظر إلى المستقبل ، تتضمن خارطة طريق "تست ميو إيه آي" وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين بالكامل ، واختبارات الوكيل إلى الوكيل ، وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي من قبل وكلاء الذكاء الاصطناعي ، والتكامل العميق مع قواعد التعليمات البرمجية وتدفقات عمل المطور ، ووضع هندسة الجودة كطبقة متعلمة باستمرار ، ذاتية الحكم لتطوير البرمجيات الحديثة.

لمزيد من المعلومات، تفضَّلوا بزيارة موقع الويب https://www.testmu.ai.

حول TestMu AI

"تست ميو إيه آي" ("لامدا تست" سابقًا) هي المنصة المتكاملة لهندسة الجودة للذكاء الاصطناعي الوكيل التي تمكّن الفرق من اختبار الذكاء والتسليم بشكل أسرع. وبما أنه قد تم تصميمها للسماح بتوسيع نطاق العمل، فهي تقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي الشاملين للتخطيط والكتابة والتنفيذ وتحليل جودة البرامج. تسمح المنصة، القائمة على الذكاء الاصطناعي من حيث تصميمها، باختبار تطبيقات الويب والجوّال والتطبيقات المؤسسية على أي نطاق عبر الأجهزة الحقيقية والمتصفحات الحقيقية والبيئات الواقعية المخصصة.

