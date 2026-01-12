-LambdaTest cambia su nombre a TestMu AI, la primera plataforma de ingeniería de calidad con agentes del mundo para pruebas totalmente autónomas

Presentamos Vibe Testing para la era del código infinito: A medida que la IA de agentes transforma el desarrollo de software, TestMu AI introduce agentes autónomos para garantizar que la calidad se mantenga al ritmo del código infinito, impulsando más de 1.500 millones de pruebas al año en más de 18.000 empresas.

SAN FRANCISCO y NOIDA, India, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- LambdaTest, la plataforma de ingeniería de calidad con inteligencia artificial y agente, anunció hoy su cambio de nombre a TestMu AI, lo que marca un gran paso adelante en su evolución desde una plataforma de pruebas en la nube a la primera plataforma de ingeniería de calidad con inteligencia artificial y agente de pila completa del mundo.

The leadership team behind TestMu AI (formerly LambdaTest), marking the next chapter in Agentic AI Quality Engineering.

La transformación aborda un punto de inflexión crítico en el desarrollo de software: dado que la IA genera código a un ritmo sin precedentes, las pruebas tradicionales crean un cuello de botella. Los equipos de Ingeniería de Calidad necesitan sistemas inteligentes capaces de analizar los cambios, observar fallos y adaptarse continuamente.

Como TestMu AI, la organización está ampliando su plataforma para dar soporte a la próxima generación de desarrolladores de software, incluyendo a los programadores de vibración. Sus agentes de IA permiten a los desarrolladores realizar pruebas de vibración y avanzar a la velocidad del pensamiento, garantizando que las aplicaciones codificadas con vibración no solo sean de alta calidad, sino también fiables al llegar a los clientes.

Este cambio refleja el crecimiento interanual promedio del 110 % de la compañía en los últimos dos años. Hasta la fecha, la plataforma ha ejecutado miles de millones de pruebas para más de 18.000 clientes empresariales, como Microsoft, OpenAI, NVIDIA, Vimeo y Dunlem, en más de 90 países.

Fundada en 2018, LambdaTest se convirtió rápidamente en una de las empresas más confiables en orquestación y ejecución de pruebas en la nube. Desarrollaron una nube de pruebas escalable y de alto rendimiento que eliminó la inestabilidad, mejoró los ciclos de retroalimentación de los desarrolladores y aceleró drásticamente la velocidad de lanzamiento.

En 2022, la empresa inició una profunda transformación, profundizando en la IA de agente en todos sus productos y flujos de trabajo para potenciar la ingeniería de calidad autónoma e inteligente a escala. Hoy, la plataforma unificada de IA de agente de TestMu AI impulsa la ingeniería de calidad de extremo a extremo para más de 2,8 millones de desarrolladores y testers en todo el mundo, ayudando a los equipos a entregar más rápido y construir con confianza.

"La IA está cambiando radicalmente la forma en que se crea y se entrega software", afirmó Asad Khan, consejero delegado y cofundador de TestMu AI (anteriormente LambdaTest). "Los ciclos de desarrollo que antes duraban semanas ahora duran horas. Pero la velocidad sin calidad es un caos. Reconocimos que las pruebas debían evolucionar de automatizaciones frágiles y de alto mantenimiento a agentes inteligentes basados en el contexto que comprenden el cambio y actúan sobre él de forma autónoma. Hemos evolucionado de una nube de ejecución a un socio activo e inteligente en el ciclo de vida de las pruebas de software. Con miles de millones de pruebas ejecutándose en nuestra plataforma, ahora ofrecemos experiencias donde el ingenio humano y la inteligencia artificial se combinan para hacer que la ingeniería de calidad sea poderosa y sin esfuerzo".

TestMu AI ha rediseñado su plataforma para que sea nativa de IA, implementando agentes de IA autónomos para planificar, crear, ejecutar y analizar la calidad del software con mínima intervención manual. La plataforma ahora ofrece:

Agentes de IA autónomos para pruebas: Planifique, cree y desarrolle pruebas integrales utilizando el contexto de toda la empresa o indicaciones sencillas en lenguaje natural. Los usuarios ahora pueden probar cada capa de la base de datos, API, interfaz de usuario, rendimiento y más.

Planifique, cree y desarrolle pruebas integrales utilizando el contexto de toda la empresa o indicaciones sencillas en lenguaje natural. Los usuarios ahora pueden probar cada capa de la base de datos, API, interfaz de usuario, rendimiento y más. Agentic AI Test Cloud: Una nube de ejecución de pruebas escalable y unificada para ejecutar cualquier tipo de prueba a cualquier escala, incluyendo regresión visual, accesibilidad, API y pruebas de rendimiento, web y móviles, para entornos empresariales personalizados.

El nombre "TestMu" se adoptó directamente de su comunidad. Desde 2022, la Conferencia TestMu ha servido como el principal foro de la industria para los avances en IA e ingeniería de calidad.

Al adoptar este nombre, la empresa señala que la comunidad es el núcleo de la organización, infundiendo el espíritu de esta conferencia abierta y colaborativa en la propia plataforma.

"Nuestra comunidad reconoció el espíritu de TestMu mucho antes de este anuncio", añadió Khan. "TestMu representa una comunidad próspera, un oficio compartido y el futuro de la ingeniería de calidad".

La empresa fue reconocida recientemente en el informe Gartner® Magic Quadrant™ 2025 para Herramientas de Pruebas de Software Aumentadas con IA y en el informe The Forrester Wave™: Plataformas de Pruebas Autónomas 2025.

"Nuestra trayectoria ha reflejado la evolución de las pruebas de software", afirmó Mudit Singh, cofundador y director de marketing de TestMu AI. "Comenzamos construyendo la 'Nube perfecta para la era de la nube', resolviendo los problemas relacionados con la infraestructura escalable y, a través de la Conferencia TestMu, impulsamos uno de los primeros debates de la industria sobre la IA en las pruebas. Hoy, entramos en una nueva fase, donde la IA de agentes permite una ingeniería de calidad autónoma e integral. TestMu AI representa este cambio: una identidad con visión de futuro, construida para un futuro nativo de IA, que se mantiene firmemente arraigada en nuestro ecosistema, nuestra comunidad y nuestro inquebrantable compromiso con la calidad".

De cara al futuro, la hoja de ruta de TestMu AI incluye agentes de IA totalmente autónomos, pruebas de agente a agente, evaluación de sistemas de IA por parte de agentes de IA y una profunda integración con bases de código y flujos de trabajo de desarrolladores, lo que posiciona la ingeniería de calidad como una capa de desarrollo de software moderno en continuo aprendizaje y autogestión.

Para más información, visite: https://www.testmu.ai

Acerca de TestMu AI

TestMu AI (anteriormente LambdaTest) es una plataforma integral de ingeniería de calidad de IA con agentes que permite a los equipos realizar pruebas inteligentes y entregar con mayor rapidez. Diseñada para escalar, ofrece agentes de IA integrales para planificar, crear, ejecutar y analizar la calidad del software. Con un diseño nativo de IA, la plataforma permite realizar pruebas de aplicaciones web, móviles y empresariales a cualquier escala en dispositivos y navegadores reales y entornos personalizados del mundo real.