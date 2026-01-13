LambdaTest 宣佈易名為 TestMu AI，推全球首個全自動代理式品質工程平台

引入「Vibe Testing」迎戰無限代碼時代： 隨著代理式 AI 顛覆軟件開發，TestMu AI 引入自主代理，確保品質檢測能追上無限代碼的生成速度，每年為逾 1.8 萬家企業驅動超過 15 億次測試。

三藩市和印度諾伊達2026年1月13日 /美通社/ -- 原生 AI 及代理式品質工程平台 LambdaTest 今日宣佈正式易名為 TestMu AI，標誌著公司由雲端測試平台，蛻變為全球首個全棧「代理式 AI 品質工程平台」的重要里程。

此次轉型旨在應對軟件開發的關鍵轉折點：AI 生成代碼的速度前所未見，令傳統測試頓成瓶頸。品質工程團隊極需一套具備推理變更、觀察故障並能持續適應的智能系統。

TestMu AI（前稱 LambdaTest）領導團隊，揭開代理式 AI 品質工程的新篇章。

以 TestMu AI 之名，公司正擴展平台以支援下一代軟件構建者，包括「直覺型編碼者」。其 AI 代理讓開發人員能進行「直覺測試」，以思維速度推進開發，同時確保以 Vibe 模式編寫的應用程式在面向客戶時，兼具高品質與可靠性。

此轉變反映公司在過去兩年錄得平均 110% 的按年增長。平台迄今已為全球 90 多個國家、逾 18,000 家企業客戶（包括 Microsoft、OpenAI、NVIDIA、Vimeo 及 Dunelm）執行數十億次測試。

LambdaTest 成立於 2018 年，迅速躋身雲端測試編排與執行領域最受信賴品牌之列。團隊構建了可擴展的高性能測試雲端，解決了測試不穩定的問題，改善開發人員的反饋循環並大幅提升發布速度。

2022 年，公司展開深度轉型，將代理式 AI 融入產品及工作流程，實現大規模自主智能品質工程。目前，TestMu AI 的「AI 代理統一平台」為全球逾 280 萬名開發人員及測試人員提供端對端品質工程服務，協助團隊提速發布並建立信心。

「AI 正徹底改變軟件構建與發布模式，」TestMu AI（前稱 LambdaTest）行政總裁兼聯合創始人 Asad Khan 表示，「昔日需時數周的開發週期，現縮短至數小時。然而，缺乏品質把關的速度只會導致亂局。我們意識到，測試必須由脆弱且維護成本高昂的自動化，進化為能理解變更並自主行動的智能情境驅動代理。我們已從單純的執行雲端，演變為軟件測試生命週期中的主動智能夥伴。隨著我們平台上運行著數十億次測試，我們正結合人類智慧與機器智能，讓品質工程變得輕鬆而強大。」

TestMu AI 已重構為 AI 原生架構，部署自主 AI 代理以極少人手干預來規劃、編寫、執行及分析軟件品質。平台現提供：

自主 AI 測試代理 ：利用全公司情境或簡單自然語言指令，規劃、編寫及演進端對端測試。用戶現可測試數據庫、API、UI 及性能等每一層面。

：利用全公司情境或簡單自然語言指令，規劃、編寫及演進端對端測試。用戶現可測試數據庫、API、UI 及性能等每一層面。 代理式 AI 測試雲端：一個可擴展的統一測試執行雲端，支援大規模運行任何類型的測試（包括視覺回歸、無障礙功能、API 及性能測試），涵蓋網頁、流動裝置至自定義企業環境。

「TestMu」一名直接源自其社群。自 2022 年起，TestMu 大會已成為行業探討 AI 與品質工程發展的首要論壇。

採用此名標誌著社群是公司的核心，將那種開放、協作的大會精神注入平台本身。

「早在此公佈之前，我們的社群就已認同 TestMu 的精神，」Khan 補充道，「TestMu 代表著一個蓬勃發展的社群、一種共享的工藝，以及品質工程的未來。」

該公司最近獲列入《2025 Gartner® Magic Quadrant™ for AI-Augmented Software Testing Tools》報告及《The Forrester Wave™: Autonomous Testing Platforms 2025》報告。

「我們的發展歷程映照了軟件測試本身的演變，」TestMu AI 聯合創始人兼營銷主管 Mudit Singh 指出，「由構建『雲端時代的完美雲端』解決基建擴展痛點，到透過 TestMu 大會引領 AI 測試的最早期討論。如今我們進入新階段，利用代理式 AI 實現自主端對端品質工程。TestMu AI 代表著這種轉變：一個面向 AI 原生未來的身份，同時深植於我們的生態系統、社群以及對品質的不懈承諾。」

展望未來，TestMu AI 的路線圖涵蓋全自主 AI 代理、代理對代理測試、由 AI 代理評估 AI 系統，以及與代碼庫及開發人員工作流程的深度整合，將品質工程定位為現代軟件開發中持續學習、自我管理的層面。

如欲查看更多資料，請瀏覽：https://www.testmu.ai

TestMu AI 簡介

TestMu AI（前稱 LambdaTest）是一個全棧代理式 AI 品質工程平台，賦能團隊智能測試並提速發布。該平台專為大規模運作而設，提供端對端 AI 代理以規劃、編寫、執行及分析軟件品質。作為原生 AI 設計，平台支援在真實裝置、真實瀏覽器和自定義現實環境中，對網頁、流動及企業應用程式進行任何規模的測試。

SOURCE TestMu AI (Formerly LambdaTest)