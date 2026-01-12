LambdaTest change de nom pour devenir TestMu AI, la première plateforme d'ingénierie de la qualité agentique au monde pour des tests entièrement autonomes.

Le test vibe à l'ère du code infini : Alors que l'IA agentique transforme le développement logiciel, TestMu AI introduit des agents autonomes pour s'assurer que la qualité suit le rythme d'un code infini, alimentant plus de 1,5 milliard de tests par an dans plus de 18 000 entreprises.

SAN FRANCISCO et NOIDA, Inde, 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- LambdaTest, la plateforme d'ingénierie de la qualité agentique IA native, a annoncé aujourd'hui s'appeler désormais TestMu AI, marquant une étape audacieuse dans le cadre de son évolution d'une plateforme de test cloud vers la première plateforme d'ingénierie de la qualité agentique IA complète au monde.

The leadership team behind TestMu AI (formerly LambdaTest), marking the next chapter in Agentic AI Quality Engineering.

La transformation concerne un point d'inflexion critique dans le développement de logiciels : Alors que l'IA génère du code à un rythme sans précédent, les tests traditionnels créent un goulot d'étranglement. Les équipes d'ingénierie de la qualité ont besoin de systèmes intelligents capables de réfléchir sur les évolutions, d'observer les échecs et de s'adapter en permanence.

Sous le nom de TestMu AI, l'organisation étend sa plateforme pour prendre en charge la prochaine génération de créateurs de logiciels, y compris les « codeurs vibe ». Ses agents IA permettent aux développeurs de procéder à des « tests vibe » et d'évoluer à la vitesse de la pensée, garantissant que les applications vibe-codées sont non seulement de haute qualité, mais aussi fiables lorsqu'elles sont présentées aux clients.

Cette évolution reflète la croissance annuelle moyenne de 110 % de l'entreprise au cours des deux dernières années. À ce jour, la plateforme a procédé à des milliards de tests pour plus de 18 000 entreprises clientes, dont Microsoft, OpenAI, NVIDIA, Vimeo, Dunlem dans plus de 90 pays.

Fondé en 2018, LambdaTest est rapidement devenu l'un des noms les plus fiables en matière d'orchestration et d'exécution de tests dans le cloud. La société a mis en place un cloud de tests évolutif et performant qui a permis de remédier au manque de fiabilité, d'améliorer les boucles de rétroaction des développeurs et d'accélérer considérablement la vitesse de mise en production.

En 2022, l'entreprise a entamé une profonde transformation, s'engageant à fond dans l'IA agentique à travers ses produits et ses flux de travail, au profit d'une ingénierie de la qualité autonome et intelligente à grande échelle. Aujourd'hui, la plateforme unifiée AI-Agentic de TestMu AI alimente une ingénierie de la qualité de bout en bout pour plus de 2,8 millions de développeurs et de testeurs dans le monde, aidant les équipes à livrer plus rapidement et à construire en toute confiance.

« L'IA est en train de changer fondamentalement la façon dont les logiciels sont conçus et livrés », a déclaré Asad Khan, PDG et cofondateur de TestMu AI (anciennement LambdaTest). « Les cycles de développement, qui prenaient auparavant des semaines, ne prennent plus que quelques heures. Mais la vitesse n'est rien sans la qualité. Nous avons reconnu que les tests ne devaient pas rester des automatismes fragiles nécessitant beaucoup de maintenance, mais devenir des agents contextuels intelligents qui comprennent les évolutions et agissent en conséquence de manière autonome. Nous sommes passés d'un cloud d'exécution à un partenaire actif et intelligent dans le cycle de vie des tests de logiciels. Avec des milliards de tests effectués sur notre plateforme, nous proposons désormais des expériences mêlant ingéniosité humaine et intelligence des machines, pour rendre l'ingénierie de la qualité puissante, le tout sans effort ».

TestMu AI a fait évoluer l'architecture de sa plateforme pour qu'elle soit IA native, déployant des agents d'IA autonomes pour planifier, créer, exécuter et analyser la qualité des logiciels avec un minimum d'intervention manuelle. La plateforme propose désormais :

Des agents d'IA autonomes pour les tests : Planifier, créer et faire évoluer des tests de bout en bout en utilisant le contexte de l'entreprise ou de simples invites en langage naturel. Les utilisateurs peuvent désormais tester chaque couche de la base de données, de l'API, de l'interface utilisateur, des performances, etc.

: Planifier, créer et faire évoluer des tests de bout en bout en utilisant le contexte de l'entreprise ou de simples invites en langage naturel. Les utilisateurs peuvent désormais tester chaque couche de la base de données, de l'API, de l'interface utilisateur, des performances, etc. Cloud de test d'IA agentique : Un cloud d'exécution de tests évolutif et unifié pour exécuter n'importe quel type de test à n'importe quelle échelle, y compris la régression visuelle, l'accessibilité, l'API et les performances, le Web et le mobile, jusqu'aux environnements d'entreprise personnalisés.

Le nom « TestMu » a été adopté directement par la communauté. Depuis 2022, la conférence TestMu est le principal forum du secteur pour les avancées en matière d'IA et d'ingénierie de la qualité.

En adoptant ce nom, l'entreprise signale que la communauté est au cœur de l'organisation, insufflant l'esprit de cette conférence ouverte et collaborative dans la plateforme elle-même.

« Notre communauté a reconnu l'esprit de TestMu bien avant cette annonce », a ajouté M. Khan. « TestMu représente une communauté florissante, un métier partagé et l'avenir de l'ingénierie de qualité ».

La société a récemment été reconnue dans le rapport 2025 Gartner® Magic Quadrant™ pour les outils de test de logiciels augmentés par l'IA et dans The Forrester Wave™ : Rapport 2025 sur les plateformes d'essai autonomes.

« Notre parcours est le reflet de l'évolution des tests de logiciels eux-mêmes », a déclaré Mudit Singh, cofondateur et responsable du marketing de TestMu AI. « Nous avons commencé par construire le « Cloud parfait ancré dans son époque », en résolvant les problèmes liés à l'évolutivité de l'infrastructure, et avons contribué à lancer l'une des premières conversations du secteur sur l'IA dans les tests, grâce à la conférence TestMu. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle phase, où l'IA agentique assure une ingénierie de la qualité autonome et de bout en bout ». TestMu AI représente cette évolution : une identité tournée vers l'avenir, construite pour un futur basé sur l'IA native, tout en restant profondément ancrée dans notre écosystème, notre communauté et notre engagement incessant en faveur de la qualité ».

À l'avenir, la feuille de route de TestMu AI prévoit des agents d'IA entièrement autonomes, des tests d'agent à agent, l'évaluation de systèmes d'IA par des agents d'IA et une intégration profonde avec les bases de code et les flux de travail des développeurs, positionnant l'ingénierie de la qualité comme une couche d'apprentissage continu et autonome du développement de logiciels modernes.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.testmu.ai

A propos de TestMu AI

TestMu AI (anciennement LambdaTest) est une plateforme d'ingénierie de la qualité d'IA agentique complète qui permet aux équipes de tester leurs produits plus intelligemment et de les livrer plus rapidement. Conçue pour s'adapter, elle offre des agents d'IA de bout en bout pour planifier, créer, exécuter et analyser la qualité des logiciels. De conception IA native, la plateforme permet de tester des applications Web, mobiles et d'entreprise à n'importe quelle échelle sur de vrais appareils, de vrais navigateurs et dans des environnements réels personnalisés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2859182/TestMu_AI_Leadership.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2859181/TestMu_AI_Formerly_LambdaTest_Logo.jpg