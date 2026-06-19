إنفيجن إنرجي وإيميا باور توقعان اتفاقية بشأن مشروع أمونت 2 لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في مصر، ما يرفع إجمالي محفظة مشروعات الرياح في مصر إلى 1 جيجاوات

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 19 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت إنفيجن إنرجي، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء، خلال منتدى الطاقة الأفريقي 2026، إبرام اتفاقية مع إيميا باور، إحدى أسرع الشركات نموًا في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة، بشأن مشروع أمونت 2 لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في مصر.

يأتي هذا الإعلان عقب التشغيل الناجح لمحطة طاقة رياح تابعة لإيميا باور بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب، مصر، في يونيو 2025. أظهر المشروع، بوصفه أكبر مزرعة رياح في أفريقيا، قدرة إيميا باور على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة على نطاق المرافق وإدخالها حيز التشغيل بنجاح، وبوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع. وقد نُفذ المشروع بالتعاون مع إنفيجن إنرجي، مما عزز ثقة المستثمرين في قابلية التمويل وقابلية التوسع التي تتمتع بها مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق، وأرسى أساسًا قويًا لاستمرار التعاون بين الشركتين.

يُعد أمونت 2 ثاني مشروع لطاقة الرياح على نطاق المرافق لشركة إيميا باور في مصر. عند اكتماله، ستبلغ قدرة طاقة الرياح الإجمالية للشركة في البلاد 1 جيجاوات، بما يدعم طموحات مصر في مجال الطاقة المتجددة ويسرّع تحولها نحو مزيج طاقة أنظف وأكثر تنوعًا.

قال Kane Xu، نائب الرئيس الأول في إنفيجن إنرجي: «من أمونت 1 إلى أمونت 2، تطورت شراكتنا مع إيميا باور إلى تعاون استراتيجي قائم على الثقة والابتكار وخلق قيمة طويلة الأجل. يبرهن هذا المشروع على قابلية نموذج الشراكة لدينا للتوسع، وعلى قيمة التعاون العالمي في دفع التحول في قطاع الطاقة. تؤدي مصر اليوم دورًا متزايد الأهمية في التحول العالمي في قطاع الطاقة. ستواصل إنفيجن إنرجي توظيف تقنياتها الرائدة وقدرات التنفيذ العالمية لديها لتقديم حلول الطاقة النظيفة الموثوقة والفعالة في مختلف أنحاء مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمومًا، دعمًا لمستقبل طاقة أكثر استدامة».

قال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة إيميا باور: «أظهر إنجاز مشروعنا لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب، مصر، ما يمكن تحقيقه عندما يجمع شركاء أقوياء بين رؤية مشتركة والالتزام بالتنفيذ. يمثل مشروع أمونت 2 المرحلة التالية من تعاوننا مع إنفيجن إنرجي، ويعكس ثقتنا المستمرة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر. سترفع هذه المشروعات مجتمعةً محفظة مشروعات الرياح لدينا في مصر إلى 1 جيجاوات، بما يدعم التحول في قطاع الطاقة في البلاد ويحقق قيمة اقتصادية واجتماعية دائمة».