Envision Energy et AMEA Power signent un accord concernant le projet éolien égyptien Amunet II, d'une capacité de 500 MW, portant ainsi le portefeuille total d'énergie éolienne en Égypte à 1 GW

LE CAP, Afrique du Sud, 19 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de l'Africa Energy Forum (AEF) 2026, Envision Energy, un leader mondial des technologies vertes, a annoncé la conclusion d'un accord avec AMEA Power, l'une des entreprises du secteur des énergies renouvelables connaissant la croissance la plus rapide dans la région, concernant le projet éolien Amunet II, d'une capacité de 500 MW, en Égypte.

Cette annonce fait suite à la mise en service réussie, en juin 2025, du parc éolien d'AMEA Power, d'une capacité de 500 MW, à Ras Ghareb, en Égypte. En tant que plus grand parc éolien d'Afrique, ce projet a démontré la capacité d'AMEA Power à développer et à mettre en service avec succès des projets d'énergie renouvelable à grande échelle rapidement. Réalisé en collaboration avec Envision Energy, ce projet a renforcé la confiance des investisseurs dans la viabilité financière et l'évolutivité des projets d'énergie renouvelable à grande échelle, tout en jetant des bases solides pour une collaboration durable entre les deux entreprises.

Amunet II est le deuxième projet éolien à grande échelle d'AMEA Power en Égypte. Une fois ce projet achevé, la capacité éolienne totale de l'entreprise dans le pays atteindra 1 GW, contribuant ainsi aux ambitions de l'Égypte en matière d'énergies renouvelables et accélérant sa transition vers un mix énergétique plus propre et plus diversifié.

« Entre Amunet I et Amunet II, notre partenariat avec AMEA Power s'est transformé en une collaboration stratégique fondée sur la confiance, l'innovation et la création de valeur à long terme », a déclaré Kane Xu, vice-président principal d'Envision Energy. « Ce projet illustre l'évolutivité de notre modèle de partenariat et l'intérêt d'une collaboration mondiale pour faire avancer la transition énergétique. Aujourd'hui, l'Égypte joue un rôle de plus en plus important dans la transition énergétique mondiale. Envision continuera à tirer parti de ses technologies de pointe et de ses capacités d'exécution à l'échelle mondiale pour fournir des solutions d'énergie propre fiables et efficaces en Égypte et dans l'ensemble de la région MENA, contribuant ainsi à un avenir énergétique plus durable. »

« La mise en œuvre réussie de notre projet éolien d'une capacité de 500 MW à Ras Ghareb, en Égypte, a démontré ce qu'il est possible de réaliser lorsque des partenaires solides partagent la même vision et le même engagement en faveur de la mise en œuvre. Le projet Amunet II marque une nouvelle étape de notre collaboration avec Envision Energy et témoigne de notre confiance inébranlable dans le secteur des énergies renouvelables en Égypte. Ensemble, ces projets porteront notre portefeuille éolien en Égypte à 1 GW, contribuant ainsi à la transition énergétique du pays tout en créant une valeur économique et sociale durable », a déclaré Hussain Al Nowais, président d'AMEA Power.