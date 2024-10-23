إيرادات شركة Hisense السنوية في الخارج تتجاوز 12.2 مليار دولار أمريكي

مجموعة Hisense تعلن عن أهداف جديدة للمستقبل في الذكرى السنوية الخامسة والخمسين

تشينغداو، الصين، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Hisense، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية والأجهزة المنزلية عن تحقيق إنجاز بارز حيث تجاوزت إيرادات أعمالها الخارجية 12.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023. وقد تم الكشف عن هذا الإنجاز الكبير في احتفالات المجموعة بالذكرى الخامسة والخمسين بتأسيسها، حيث كشفت الشركة أيضًا عن أهدافها المستقبلية الطموحة.

Hisense has significantly expanded its global footprint and achieved breakthroughs in technological foundation

على مدى السنوات الخمس الماضية، وسعت Hisense تطاق حضورها العالمي بشكل كبير وحققت إنجازات في الأساس التكنولوجي. كان استحواذ الشركة على شركة SanDen وتطوير رقائق جودة الصورة بالذكاء الاصطناعي من العوامل المحفزة للنمو، مما مكّن شركة Hisense من دخول أسواق جديدة وتعزيز قدراتها التكنولوجية. ونتيجة لذلك، تضاعفت إيرادات Hisense في الخارج بأكثر من الضعف منذ عام 2019، بينما تجاوزت إيرادات مجموعة Hisense في عام 2023 28.7 مليار دولار أمريكي.

في هذا الحدث الاحتفالي، ألقى رئيس مجلس إدارة مجموعة Hisense، السيد جيا شاوشيان، خطاباً بعنوان "مخلصون كما في البداية، صانعون للمستقبل"، حيث قدم أهدافًا مستقبلية تشمل التحول إلى نموذج تنموي عالي الجودة من خلال الاستفادة من المجموعات الصناعية؛ والتحول نحو العمليات الخضراء ومنخفضة الكربون؛ وتوسيع نطاق وصولها العالمي من خلال التحول من نموذج إدارة متمحور حول الصين إلى نموذج إدارة عالمي حقيقي؛ وإنشاء مؤسسة عالمية المستوى وعلامة تجارية عالمية.

وأكد السيد جيا: "نواصل تعزيز قدرتنا التنافسية الأساسية في التكنولوجيا والمنتجات، والاستفادة من الجاذبية القوية في التكامل بين الثقافات، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية في بناء مصفوفة العلامات التجارية". "ستستمر Hisense في تطوير علاماتنا التجارية الخاصة، مستهدفين السوق الراقية في سعيها الحازم لتصبح من الطراز العالمي!"

مع التركيز على الابتكار، خصصت Hisense حوالي 5٪ من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، مع توجيه 30٪ من هذا الاستثمار إلى مرحلة ما قبل البحث. من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجات المستخدمين ورضا العملاء، تضمن Hisense أن منتجاتها وتقنياتها تخدم المستخدمين وتحقق القيمة.

أسست Hisense حضورًا عالميًا قويًا من خلال 36 مجمعًا صناعيًا وقواعد إنتاجية و30 مركزًا للبحث والتطوير و64 مكتبًا في الخارج، لتشكل شبكة "5+1" تغطي أوروبا والأمريكتين والآسيان والشرق الأوسط وأفريقيا والصين. لدفع عجلة النمو، تقوم Hisense بتسريع وتيرة التصنيع على مستوى العالم. في أفريقيا، تعمل الشركة على إنشاء مرافق إنتاج جديدة، بينما تعمل Hisense على زيادة قدرات الإنتاج والبحوث المحلية في الآسيان وأمريكا اللاتينية. سيمكن هذا التوسع الاستراتيجي Hisense من خدمة العملاء بشكل أفضل وتعزيز مكانتها التنافسية العالمية.

وانطلاقا من رؤيتها المتمثلة في بناء "شركة عمرها قرن من الزمان"، تلتزم Hisense بالتحسينات المستمرة في حوكمة الشركات. تهدف الشركة إلى تعزيز مستوى الحوكمة لديها وتسريع رحلتها نحو التحول إلى شركة عالمية المستوى، وذلك من خلال القياس على أفضل الممارسات العالمية وتعزيز تنوع مجالس الإدارة وتطبيق هيكلية أكثر قوة.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™‎). وتحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والربع الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2536884/Hisense_significantly_expanded_global_footprint_achieved_breakthroughs_technological_foundation.jpg