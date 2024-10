Pendapatan Tahunan Hisense dari Pasar Luar Negeri Tembus US$ 12,2 Miliar

Dalam lima tahun terakhir, Hisense terus memperluas jangkauan global dan membuat berbagai terobosan teknologi. Akuisisi SanDen Corporation dan pengembangan cip kualitas tayangan AI juga menjadi dua motor penggerak pertumbuhan. Lewat langkah tersebut, Hisense mampu merambah pasar baru dan meningkatkan kapabilitas teknologi. Hasilnya, pendapatan Hisense dari pasar luar negeri meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2019, bahkan pendapatan Hisense Group pada 2023 menembus US$ 28,7 miliar.

Dalam acara perayaan hari jadi tersebut, Chairman, Hisense Group, Jia Shaoqian, menyampaikan paparan berjudul "Faithful as in the Beginning, Creating the Future", serta mengumumkan target-target mendatang, termasuk mengembangkan model pertumbuhan bermutu tinggi lewat klaster-klaster industri; bertransisi menuju kegiatan operasional yang ramah lingkungan dan rendah karbon; memperluas jangkauan global dengan beralih dari model manajemen yang berfokus pada pasar Tiongkok menuju pasar global; serta, menjadi perusahaan kelas dunia dan merek global.

"Kami terus memperkuat daya saing teknologi dan produk Hisense, serta menarik minat pelanggan lewat integrasi lintaskultural sekaligus meningkatkan daya saing global dalam bauran merek," kata Jia. "Hisense akan selalu mengembangkan merek-mereknya, serta menyasar segmen pasar premium demi menjadi perusahaan kelas dunia!"

Mengutamakan inovasi, Hisense mengalokasikan 5% pendapatan tahunan untuk litbang (R&D), 30% investasi ini juga ditujukan aktivitas prariset. Dengan memprioritaskan kebutuhan pengguna dan kepuasan pelanggan, Hisense menjamin produk dan teknologinya dapat melayani pengguna dan menciptakan nilai tambah.

Hisense juga telah membangun jangkauan global melalui 36 kawasan industri dan pabrik, 30 pusat R&D, serta 64 kantor di luar negeri. Hisense membentuk jaringan "5+1" yang meliputi Eropa, Amerika, ASEAN, Timur Tengah, Afrika, dan Tiongkok. Untuk menggerakkan pertumbuhan, Hisense mempercepat perluasan jaringan manufaktur di seluruh dunia. Di Afrika, Hisense mendirikan fasilitas produksi baru, sedangkan di ASEAN dan Amerika Latin, Hisense kian gencar melokalisasi produksi dan riset. Ekspansi strategis ini mendukung Hisense meningkatkan layanan bagi pelanggan, serta memperkuat daya saing global.

Dengan visi membangun "Perusahaan Satu Abad", Hisense berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan. Mengacu pada praktik-praktik terbaik di seluruh dunia, menjaga board diversity, serta menerapkan struktur yang semakin optimal, Hisense meningkatkan tata kelola perusahaan dan mempercepat perkembangan sebagai perusahaan kelas dunia.

Tentang Hisense

Hisense adalah merek perangkat rumah tangga dan alat elektronik terkemuka di dunia yang menjadi sponsor resmi UEFA EURO 2024™. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense berada di peringkat No.2 dunia. Volume penjualan TV Hisense ukuran 100" bahkan mencapai peringkat No.1 dunia pada 2023 dan Triwulan I-2024. Hisense telah berekspansi pesat dan kini menjangkau lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan produk multimedia, perangkat rumah tangga, dan produk TI pintar.

