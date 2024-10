하이센스 '23 해외 매출, 122억 달러 돌파 이정표

-- 하이센스 그룹, 창립 55주년 맞아 미래 성장 위한 야심 찬 새 목표 발표

칭다오, 중국 2024년 10월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 글로벌 가전 및 소비자 가전 분야를 선도하는 브랜드인 하이센스(Hisense)가 2023 회계연도의 해외 사업 매출이 122억 달러를 돌파하는 놀라운 이정표를 달성했다. 하이센스는 그룹 창립 55주년 기념행사에서 이러한 중대한 성과와 함께 야심찬 미래 목표를 발표했다.

하이센스는 지난 5년 동안 글로벌 입지를 대폭 확장하면서 기술 기반 면에서 획기적인 성과를 거두었다. 일본의 자동차 에어컨 시스템 및 냉동 장치 제조사인 산덴 코퍼레이션 인수와 인공지능(AI) 화질 칩 개발은 하이센스가 새로운 시장에 진출해 기술 역량을 강화할 수 있게 해준 성장의 촉매제로 작용했다. 그 결과 하이센스의 해외 매출은 2019년 이후 두 배 이상 증가했으며, 2023년 하이센스 그룹의 매출은 287억 달러를 돌파했다.

지아 샤오첸 하이센스 그룹 회장은 창립 55주년 기념행사에서 '처음처럼 충실하게, 미래를 창조하기(Faithful as in the Beginning, Creating the Future)'라는 제목의 연설을 통해 ▲산업 클러스터를 활용한 고품질 개발 모델 구현 ▲친환경•저탄소 운영으로 전환 ▲중국 중심 모델에서 진정한 글로벌 경영 모델로의 전환을 통한 글로벌 진출 확대 ▲세계적 수준의 기업 및 글로벌 브랜드 구축 등 향후 목표를 소개했다.

지아 회장은 "우리는 기술과 제품 면에서 가진 핵심 경쟁력을 지속적으로 강화하고, 문화 간 통합이 주는 강력한 매력을 활용하고, 브랜드 매트릭스 구축을 통해 글로벌 경쟁력을 강화할 것"이라며 "하이센스는 세계 최고가 되기 위해 흔들림 없는 노력을 기울이며 하이엔드 시장을 목표로 자체 브랜드 개발을 지속할 것"이라고 말했다.

혁신에 매진하는 하이센스는 연간 매출의 약 5%를 연구개발(R&D)에 투자하고 있으며, 이중 30%는 사전 연구 용도로 쓰고 있다. 하이센스는 사용자 니즈와 고객 만족을 우선시하면서 제품과 기술이 사용자에게 도움이 되고 가치를 창출할 수 있도록 노력하고 있다.

하이센스는 36곳의 산업 단지와 생산 기지, 30곳의 R&D 센터, 64곳의 해외 사무소를 통해 유럽, 미주, 아세안, 중동, 아프리카, 중국을 아우르는 '5+1' 네트워크를 구축함으로써 강력한 글로벌 입지를 다져왔다. 또한 성장을 촉진하기 위해 전 세계로 생산 거점을 확대하고 있다. 예를 들어, 아프리카에서는 새로운 생산 시설을 설립하고 있으며, 아세안과 라틴 아메리카에서는 생산과 연구 역량을 현지화하고 있다. 이러한 전략적 확장을 통해 하이센스는 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

하이센스는 '100년 기업'을 세우겠다는 비전을 가지고 기업 지배구조를 지속적으로 개선하기 위해 최선을 다하고 있다. 이와 동시에 글로벌 모범 사례를 벤치마킹하고, 이사회의 다양성을 증진하고, 더욱 견고한 지배구조를 구현함으로써 지배구조 수준을 높이고 세계적인 기업으로 도약하는 여정을 가속화할 계획이다.

하이센스 소개

하이센스는 선도적인 글로벌 가전 및 소비자 가전 브랜드로 UEFA 유로 2024™의 공식 파트너다. 시장조사기관 옴디아(Omdia)에 따르면 하이센스는 2023년도 및 2024년 상반기에 TV 출하량 세계 2위 및 100인치 TV 출하량 세계 1위를 각각 차지했다. 하이센스는 시장 범위를 빠르게 넓혀 160여 개 국가에 진출해 있으며, 멀티미디어 상품과 가전 및 지능형 IT 정보를 전문적으로 취급하고 있다.

