Годовой доход Hisense за рубежом превысил 12,2 млрд долларов США

В 55-ю годовщину Hisense Group объявляет о новых целях на будущее

ЦИНДАО, Китай, 23 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой электроники и техники, объявила о знаменательном событии: выручка компании в 2023 финансовом году от зарубежного бизнеса превысила 12,2 млрд долларов США. Об этом значительном достижении было объявлено на праздновании 55-летия группы, на котором компания также представила свои амбициозные цели на будущее.

Hisense has significantly expanded its global footprint and achieved breakthroughs in technological foundation

За последние пять лет Hisense значительно расширила свое глобальное присутствие и совершила ряд прорывов в технологической базе. Приобретение компанией SanDen Corporation и разработка чипов для повышения качества изображения посредством ИИ стали катализаторами роста, позволив Hisense выйти на новые рынки и расширить свои технологические возможности. В результате выручка Hisense за рубежом по сравнению с 2019 годом выросла более чем в два раза, при этом выручка Hisense Group в 2023 году превысила 28,7 млрд долларов США.

На торжественном мероприятии председатель Hisense Group г-н Цзя Шаоцянь (Jia Shaoqian) выступил с речью «С верностью как в начале, создаем будущее», представив цели на будущее, в том числе стать образцом высококачественного развития за счет использования промышленных кластеров; перейти на экологически чистую и низкоуглеродную производственную деятельность; расширить глобальный охват за счет перехода от ориентированной на Китай к действительно глобальной модели управления; стать предприятием мирового уровня и глобальным брендом.

«Мы продолжаем укреплять нашу основную конкурентоспособность в плане технологий и продуктов, использовать высокую привлекательность в межкультурной интеграции и повышать глобальную конкурентоспособность при построении матрицы брендом, — подчеркнул г-н Цзя. — Hisense будет настойчиво развивать собственные бренды, ориентируясь на рынок высококлассных продуктов в решительном стремлении выйти на мировой уровень!»

Ориентируясь на инновации, Hisense направляет примерно 5 % своего годового дохода на НИОКР, причем 30 % этих инвестиций направляется на предварительные исследования. Приоритетное внимание Hisense к потребностям пользователей и удовлетворенности клиентов гарантирует, что продукты и технологии компании служат пользователям и приносят пользу.

Компания Hisense добилась сильного глобального присутствие благодаря 36 технопаркам и производственным базам, 30 научно-исследовательским центрам и 64 зарубежным офисам, образуя сеть «5+1», охватывающую Европу, Америку, АСЕАН, Ближний Восток, Африку и Китай. Чтобы стимулировать рост, Hisense ускоряет распространение своего производства по всему миру. В Африке компания создает новые производственные мощности, в то время как в странах АСЕАН и Латинской Америки Hisense наращивает локализацию производства и исследовательские возможности. Такое стратегическое расширение позволит Hisense лучше обслуживать клиентов и укреплять свои глобальные конкурентные позиции.

Стремясь к созданию «компании с вековой историей», Hisense неизменно совершенствует корпоративное управление. Проводя сравнительный анализ с лучшими мировыми подходами, поощряя многообразие в советах директоров и внедряя более надежную структуру, компания стремится повысить уровень управления и ускорить превращение в предприятие мирового класса.

О компании Hisense

Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов бытовой техники и потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом полугодии 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

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