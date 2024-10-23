Годовой доход Hisense за рубежом превысил 12,2 млрд долларов США
News provided byHisense
Oct 23, 2024, 09:41 ET
В 55-ю годовщину Hisense Group объявляет о новых целях на будущее
ЦИНДАО, Китай, 23 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой электроники и техники, объявила о знаменательном событии: выручка компании в 2023 финансовом году от зарубежного бизнеса превысила 12,2 млрд долларов США. Об этом значительном достижении было объявлено на праздновании 55-летия группы, на котором компания также представила свои амбициозные цели на будущее.
За последние пять лет Hisense значительно расширила свое глобальное присутствие и совершила ряд прорывов в технологической базе. Приобретение компанией SanDen Corporation и разработка чипов для повышения качества изображения посредством ИИ стали катализаторами роста, позволив Hisense выйти на новые рынки и расширить свои технологические возможности. В результате выручка Hisense за рубежом по сравнению с 2019 годом выросла более чем в два раза, при этом выручка Hisense Group в 2023 году превысила 28,7 млрд долларов США.
На торжественном мероприятии председатель Hisense Group г-н Цзя Шаоцянь (Jia Shaoqian) выступил с речью «С верностью как в начале, создаем будущее», представив цели на будущее, в том числе стать образцом высококачественного развития за счет использования промышленных кластеров; перейти на экологически чистую и низкоуглеродную производственную деятельность; расширить глобальный охват за счет перехода от ориентированной на Китай к действительно глобальной модели управления; стать предприятием мирового уровня и глобальным брендом.
«Мы продолжаем укреплять нашу основную конкурентоспособность в плане технологий и продуктов, использовать высокую привлекательность в межкультурной интеграции и повышать глобальную конкурентоспособность при построении матрицы брендом, — подчеркнул г-н Цзя. — Hisense будет настойчиво развивать собственные бренды, ориентируясь на рынок высококлассных продуктов в решительном стремлении выйти на мировой уровень!»
Ориентируясь на инновации, Hisense направляет примерно 5 % своего годового дохода на НИОКР, причем 30 % этих инвестиций направляется на предварительные исследования. Приоритетное внимание Hisense к потребностям пользователей и удовлетворенности клиентов гарантирует, что продукты и технологии компании служат пользователям и приносят пользу.
Компания Hisense добилась сильного глобального присутствие благодаря 36 технопаркам и производственным базам, 30 научно-исследовательским центрам и 64 зарубежным офисам, образуя сеть «5+1», охватывающую Европу, Америку, АСЕАН, Ближний Восток, Африку и Китай. Чтобы стимулировать рост, Hisense ускоряет распространение своего производства по всему миру. В Африке компания создает новые производственные мощности, в то время как в странах АСЕАН и Латинской Америки Hisense наращивает локализацию производства и исследовательские возможности. Такое стратегическое расширение позволит Hisense лучше обслуживать клиентов и укреплять свои глобальные конкурентные позиции.
Стремясь к созданию «компании с вековой историей», Hisense неизменно совершенствует корпоративное управление. Проводя сравнительный анализ с лучшими мировыми подходами, поощряя многообразие в советах директоров и внедряя более надежную структуру, компания стремится повысить уровень управления и ускорить превращение в предприятие мирового класса.
О компании Hisense
Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов бытовой техники и потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом полугодии 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2536884/Hisense_significantly_expanded_global_footprint_achieved_breakthroughs_technological_foundation.jpg
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