Der Jahresumsatz von Hisense in Übersee übersteigt 12,2 Milliarden USD

Hisense Group kündigt anlässlich des 55-jährigen Jubiläums neue Ziele für die Zukunft an

QINGDAO, China, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, gab einen bemerkenswerten Meilenstein bekannt: Der Umsatz im Auslandsgeschäft überstieg im Geschäftsjahr 2023 die Marke von 12,2 Milliarden USD. Diese bedeutende Errungenschaft wurde anlässlich der Feierlichkeiten zum 55-jährigen Bestehen der Gruppe bekannt gegeben, bei denen das Unternehmen auch seine ehrgeizigen Ziele für die Zukunft vorstellte.

In den letzten fünf Jahren hat Hisense seine globale Präsenz erheblich erweitert und einen Durchbruch bei der technologischen Grundlage erzielt. Die Übernahme der SanDen Corporation und die Entwicklung von Chips mit KI-Bildqualität waren Katalysatoren für das Wachstum des Unternehmens, die es Hisense ermöglichten, neue Märkte zu erschließen und seine technologischen Fähigkeiten zu verbessern. Infolgedessen hat sich der Auslandsumsatz von Hisense seit 2019 mehr als verdoppelt und im Jahr 2023 wird der Umsatz der Hisense Group 28,7 Milliarden USD übersteigen.

Auf der Feier hielt der Vorsitzende der Hisense Group, Jia Shaoqian, die Rede „Faithful as in the Beginning, Creating the Future" (Treue wie am Anfang, die Zukunft gestalten), in der er die zukünftigen Ziele vorstellte. So soll das Unternehmen durch die Nutzung von Industrieclustern zu einem hochwertigen Entwicklungsmodell werden, den Übergang zu umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Betriebsabläufen vollziehen, seine globale Reichweite durch die Umstellung von einem auf China konzentrierten zu einem wirklich globalen Managementmodell erweitern und ein Unternehmen von Weltrang werden und eine globale Marke aufbauen.

„Wir werden weiterhin unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Technologie und Produkte stärken, eine starke Anziehungskraft bei der interkulturellen Integration nutzen und die globale Wettbewerbsfähigkeit beim Aufbau einer Markenmatrix verbessern", betonte Jia. „Hisense wird weiterhin seine eigenen Marken entwickeln und den High-End-Markt anvisieren, um entschlossen in die Weltklasse vorzustoßen.

Mit dem Schwerpunkt auf Innovation hat Hisense etwa 5 % seines Jahresumsatzes für Forschung und Entwicklung aufgewendet, wobei 30 % dieser Investitionen in die Vorforschung fließen. Hisense stellt die Bedürfnisse der Benutzer und die Kundenzufriedenheit in den Vordergrund und sorgt so dafür, dass seine Produkte und Technologien den Benutzern dienen und einen Mehrwert schaffen.

Hisense hat eine starke globale Präsenz mit 36 Industrieparks und Produktionsstätten, 30 F&E-Zentren und 64 Niederlassungen in Übersee aufgebaut, die ein „5+1"-Netzwerk bilden, das Europa, Amerika, ASEAN, den Nahen Osten, Afrika und China abdeckt. Um das Wachstum voranzutreiben, baut Hisense seine Produktionskapazitäten auf der ganzen Welt aus. In Afrika baut das Unternehmen neue Produktionsstätten auf, während Hisense in den ASEAN-Ländern und in Lateinamerika seine Produktions- und Forschungskapazitäten verstärkt lokalisiert. Diese strategische Expansion wird es Hisense ermöglichen, seine Kunden besser zu bedienen und seine globale Wettbewerbsposition zu stärken.

Mit der Vision, ein „hundertjähriges Unternehmen" aufzubauen, verpflichtet sich Hisense zu ständigen Verbesserungen in der Unternehmensführung. Durch Benchmarking mit globalen Best Practices, Förderung der Vorstandsdiversität und Umsetzung einer robusteren Struktur will das Unternehmen seine Führungsebene verbessern und seine Entwicklung zu einem Unternehmen von Weltrang beschleunigen.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024™. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei ausgelieferten Fernsehgeräten und die Nummer eins bei 100-Zoll-Fernsehern, sowohl im Gesamtjahr 2023 als auch im ersten Halbjahr 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.

