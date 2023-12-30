احصل على لمحة عن المستقبل: معرض الصين الدولي للأثاث قوانغتشو لعام 2024 سيعرض أحدث تصميمات معرض Office and Commercial Space

قوانتشو، الصين، 30 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- من المقرر انطلاق المعرض الصيني الدولي للأثاث (CIFF) في دورته الثالثة والخمسين، والمعروف أيضًا باسم CIFF (قوانتشو) لعام 2024، في قوانغتشو على مرحلتين في مارس 2024. وسيتضمن هذا الحدث معرض Office and Commercial Space ومعرض CIFM/interzum قوانغتشو، المقرر إقامتهما في المرحلة الثانية من المعرض في الفترة من 28 مارس إلى 31 مارس 2024.

CIFF

تعد Office and Commercial Space منصة عالمية بارزة ومعيار صناعة رائد في آسيا للبيئات المكتبية والمساحات التجارية. وتشتهر بتحديد أحدث الصيحات العصرية في تصميم المكاتب وعرض الحلول المتطورة. يشمل المعرض مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك مكاتب المنظومات ومقاعد المكاتب والمكاتب الذكية والمساحات التجارية العامة والأثاث المدرسي والرعاية الصحية ورعاية المسنين وإكسسوارات المكاتب والأثاث الفولاذي.

ستتوسع نسخة 2024 لتشمل المناطق(A) و(B) و(D) من معرض Canton Fair Complex، والتي تغطي مساحة إجمالية تزيد عن 240 ألف متر مربع. وبمشاركة تقدر بحوالي 1100 شركة، يركز الحدث على ثلاثة مواضيع رئيسية، وهي المكاتب اللامحدودة، والمقاعد الصحية، والمساحات التجارية المتنوعة، مما يقدم رؤى وحلول فريدة لمساحة العمل المتطورة. علاوة على ذلك، سيضم المعرض قاعة التصميم العصري (القاعة 5.2) وقاعة العلامات التجارية الدولية (القاعة 20.2)، وهذا بدوره يجعل المعرض رائدًا في هذه الصناعة.

يعتبر معرض CIFM/interzum قوانغتشو، بوصفه المروج والرائد للتطوير عالي الجودة لتصنيع الأثاث، أكبر منصة معارض متخصصة وأكثرها شمولاً في آسيا. ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون بين قطاعات الإنتاج والتوزيع في إنشاء مستقبل مشرق لصناعة الأثاث. تحت شعار "الارتباط بالمستقبل"، سيعرض معرض CIFM/interzum قوانغتشو لعام 2024 معدات إنتاج الأثاث وأجهزة الأثاث والمواد الخام. وسيستخدم 21 جناحًا في مجمع Canton Fair Complex بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 180 ألف متر مربع. ستشارك العلامات التجارية الشهيرة داخل وخارج البلاد لتقديم تقنيات مبتكرة ومنتجات رائدة.

سيحتوي معرض CIFM/interzum قوانغتشو على جناح (القاعة 16.3) مخصص لإلهام الابتكار في المواد وجماليات التصميم للمفروشات المنزلية. وسيقدم تصميمًا أصليًا وتطبيقًا مبتكرًا للمواد وتحديثات وظيفية لقطاع تأثيث المنزل. بالإضافة إلى ذلك، سيطلق الحدث معرضًا تحت عنوان CMF Lab. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الجهود التعاونية بين موردي المواد والمصممين، مع تسليط الضوء أيضًا على التصميمات العصرية الصاعدة لعام 2024.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.ciff-gz.com/en/ .