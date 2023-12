Découvrez un aperçu de l'avenir : le salon CIFF 2024 de Guangzhou présentera les tendances les plus modernes en matière de bureaux et d'espaces commerciaux

GUANGZHOU, Chine, 29 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 53e Salon international du meuble de Chine (CIFF), également connu sous le nom de CIFF (Guangzhou) 2024, se déroulera en deux temps à Guangzhou en mars 2024. L'événement comprendra l'Office and Commercial Space (bureaux et espaces commerciaux) ainsi que le CIFM/interzum guangzhou, qui sont prévus pour la deuxième phase de la foire, du 28 au 31 mars 2024.

L'Office and Commercial Space est la principale plateforme mondiale et le principal point de référence en Asie pour les environnements de bureaux et les espaces commerciaux. Elle est réputée pour définir les tendances en matière de design de bureau et présenter des solutions de pointe. L'exposition couvre un large éventail de thèmes, notamment les systèmes de bureau, les sièges de bureau, les bureaux intelligents, les espaces commerciaux publics, le mobilier scolaire, les soins de santé et les soins aux personnes âgées, les accessoires de bureau et le mobilier en acier.

L'édition 2024 s'étendra aux zones A, B et D du complexe de la foire de Canton, couvrant une superficie totale de plus de 240 000 mètres carrés. Avec une participation estimée à environ 1 100 entreprises, l'événement se concentrera sur trois thèmes clés, à savoir les bureaux sans limites, les sièges confortables et les espaces commerciaux diversifiés, offrant des perspectives et des solutions uniques pour l'évolution de l'espace de travail. En outre, l'exposition comprendra le Trendy Design Hall (Hall 5.2) et l'International Brand Hall (Hall 20.2), faisant de l'exposition un précurseur dans l'industrie.

Positionné en tant que promoteur et leader du développement de haute qualité pour la fabrication de meubles, le CIFM/interzum guangzhou est la plateforme d'exposition spécialisée la plus grande et la plus complète d'Asie. Il vise à souligner l'importance de la collaboration entre les secteurs en amont et en aval pour assurer un avenir radieux à l'industrie du meuble. Sous le thème « faire le lien avec l'avenir », le CIFM/interzum guangzhou 2024 présentera des équipements de production de meubles, du matériel d'ameublement et des matières premières. Il utilisera 21 pavillons dans le complexe de la foire de Canton, sur une superficie totale d'environ 180 000 mètres carrés. Des marques renommées du pays et de l'étranger y participeront pour présenter des technologies innovantes et des produits révolutionnaires.

Le CIFM/interzum guangzhou comprendra un pavillon (Hall 16.3) consacré à l'innovation en matière de matériaux et d'esthétique pour l'ameublement de la maison. Il offrira un design original, une application innovante des matériaux et des améliorations fonctionnelles au secteur de l'ameublement. En outre, l'exposition thématique CMF Lab sera lancée à cette occasion. Cette initiative vise à encourager les efforts de collaboration entre les fournisseurs de matériaux et les concepteurs, tout en mettant en évidence les tendances émergentes pour 2024.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://www.ciff-gz.com/en/ .