اختتام "منتدى مستقبل المعادن" الخامس مع 21500 مشارك ، واتفاقات بقيمة 26.6 مليار دولار أمريكي

الرياض ، المملكة العربية السعودية, 28 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت وزارة الصناعة والموارد المعدنية عن الانتهاء بنجاح من النسخة الخامسة من "منتدى مستقبل المعادن" (FMF) ، مع حضور قياسي لـ 21،500 مشارك ، بما في ذلك قادة الاستثمار ورؤساء شركات التعدين الرئيسية والخبراء والمتخصصين الفنيين من جميع أنحاء العالم.

Ministers from more than 100 governments and 59 international organizations gather for the 5th Ministerial Roundtable in Riyadh, advancing global cooperation on responsible mineral supply chains. January 13, 2026.

شهد المنتدى ، الذي عُقِد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض من 13 إلى 15 يناير 2026 ، توقيع 132 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية قدرها 26.6 مليار دولار أمريكي. غطت هذه الاتفاقيات المجالات بالغة الأهمية بما في ذلك التنقيب، والتعدين، والتمويل، والبحث والتطوير، والابتكار، والاستدامة، وسلاسل التوريد ذات القيمة المضافة، وصناعات التعدين.

في تصريحاته الختامية ، أشار معالي الأستاذ "بندر الخريّف"، وزير الصناعة والموارد المعدنية ، إلى أن الزخم غير المسبوق الذي شهده الحدث يعكس التقدم في منظومة التعدين العالمية الأوسع نطاقًا. وأكد أنه في غضون خمس سنوات ، تقدم المنتدى بوتيرة ملحوظة ، ليصبح قضية مشتركة لجميع أصحاب المصلحة ويضع الأساس للتعاون على مدار السنة.

وأبرز "الخريّف" أن التقدم الحقيقي مرتبط بتسريع وتيرة تنبّي تقنيات التعدين كمحرك رئيسي للنمو. وأشار إلى جهود المملكة لإصلاح إطارها التنظيمي وتحسين بيئة الاستثمار من خلال مراجعة الإجراءات وتحديث اللوائح وتبسيط عمليات الترخيص وتوفير البيانات الجيولوجية المتاحة وإطلاق برامج الحوافز لدعم الاستكشاف وجذب الشركاء على مستوى سلسلة القيمة بأكملها.

على مدار ثلاثة أيام ، استكشف أكثر من 450 متحدثًا - بما في ذلك الوزراء وممثلين عن الحكومة وخبراء الصناعة - شراكات الاستثمار وتطوير المجتمع والمشاريع التعدينية الجديدة وصنع القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي ودمج الاقتصادات المحلية في سلسلة القيمة التعدينية.

تضمن المعرض الدولي 274 عارضًا و 13 جناحًا رسميًا من أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والسويد والنمسا والبرازيل ومصر والمغرب وباكستان والسودان وموريتانيا. تم تنظيم المعرض على مستوى أربعة مجالات؛ هي: الآلات والمعدات الثقيلة ، والابتكارات التكنولوجية المتطورة ، والشركات العالمية الكبرى ، وشركات الاستكشاف الصغيرة.

نبذة عن "منتدى مستقبل المعادن"

"منتدى مستقبل المعادن" (FMF) ، الذي تم إطلاقه في عام 2022 ، هو منصة رائدة في العالم لصناعة المعادن. يجمع "منتدى مستقبل المعادن" بين الحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة لتشكيل مستقبل صناعة المعادن. من خلال المائدة المستديرة الوزارية والمؤتمر والمعرض ، تأخذ المحادثة العالمية حول المعادن مركز الصدارة ، مما يدفع إلى الابتكار والتعاون نحو مستقبل مستدام.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2870686/Future_of_Minerals_Forum.jpg