منتدى معادن المستقبل يكشف عن برنامج شامل لمدة ثلاثة أيام لنسخته الخامسة والأكبر حتى الآن

الرياض، المملكة العربية السعودية, 22 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلن اليوم منتدى معادن المستقبل (FMF)، الذي تنظّمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن البرنامج الكامل لأعمال نسخته الخامسة والأكبر حتى الآن، المنعقدة على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "فجر قضية عالمية" .(Dawn of a Global Cause) سيُعقد المنتدى في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، ويجمع أكثر من 500 من القادة الحكوميين وممثلي المنظمات متعددة الأطراف والأكاديميين، للمساهمة في صياغة مستقبل قطاع المعادن.

سيحشد منتدى FMF لعام 2026 صنّاع القرار في إطار طموح مشترك لتعزيز التنمية المسؤولة للمعادن، وخلق فرص اقتصادية جديدة في الدول المورِّدة والمستهلكة على حدٍّ سواء. يجمع البرنامج بين حوار رفيع المستوى حول السياسات، وجلسات عملية تركّز على الاستثمار والابتكار، صُمِّمت لتسريع وتيرة التقدّم عبر المنظومة العالمية للمعادن.

تشمل أبرز ملامح البرنامج ما يلي:

النسخة الخامسة من الاجتماع الوزاري الأكبر عالميًا حول المعادن، بمشاركة أكثر من 100 ممثل حكومي، وممثلي أكثر من 70 منظمة دولية، إلى جانب كبار الرؤساء التنفيذيين في القطاع.

جلسة "حالة القطاع"، بالشراكة مع شركة "ماكينزي وشركاه" ، التي ستستعرض النسخة الافتتاحية من تقرير "مؤشر معادن المستقبل"، لتتبّع اتجاهات القطاع، وتوجّهات القيادة، وسمعة الصناعة، وعوامل أخرى ذات صلة.

انطلاق "رحلة الاستثمار التعديني" ، التي تتضمّن جلسات مغلقة مخصَّصة للمستثمرين الجدد والحاليين.

إطلاق "بوابة التمويل"، بالشراكة مع BMO ، لربط المستثمرين المؤسسيين والشركات العائلية بشركات التعدين الدولية التي تسعى للحصول على رأس مال للنمو.

انطلاق ورش عمل " MinGen " ، وهي سلسلة ورش ديناميكية موجَّهة للمهنيين الشباب والنساء في قطاع التعدين، وتوفّر فرصًا واسعة للتواصل القيادي.

سيتصدّر الاجتماع الوزاري، بوصفه لقاءً رفيع المستوى تقوده الحكومات، فعاليات FMF26، ممّا يمهّد الطريق للمناقشات والأنشطة اللاحقة. وقال علي المطيري، المدير التنفيذي لمنتدى معادن المستقبل: "تُعَدّ هذه المنصّة الديناميكية ذات الأثر الكبير من أبرز الأسباب التي تدفع الحكومات والرؤساء التنفيذيين إلى العودة باستمرار إلى المنتدى".

وسيستضيف اليوم الأول معرضًا دوليًا وجلسات تفاعلية لتبادل المعرفة، يقدّم خلالها قادةُ القطاع رؤى متعمّقة حول آفاق إمدادات المعادن العالمية. كما سيشهد اليومان الثاني والثالث انعقاد موائد القيادة المستديرة، بما في ذلك سلسلة من الموائد القيادية الإقليمية لأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى، مع التركيز على فرص التجارة والاستثمار إلى ومن المناطق المورِّدة الناشئة.

ومن بين القادة العالميين الذين تأكّدت مشاركتهم كمتحدّثين: دومينيك بارتون، رئيس مجلس إدارة Rio Tinto؛ وبوب ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة "معادن"؛ وغوستافو بيمنتا، الرئيس التنفيذي لشركة Vale؛ وكاثرين راو، الرئيسة التنفيذية للتطوير في BHP؛ إلى جانب مديرين تنفيذيين من منظمات رائدة أخرى.

يواصل منتدى FMF لعام 2026 ترسيخ مكانة الرياض كمركز عالمي للحوارات والاستثمار والابتكار في مجال المعادن، سعيًا إلى مستقبل أكثر استدامةً وإنصافًا لقطاع المعادن.

