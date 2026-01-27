Concluye el 5º Future Minerals Forum con 21.500 asistentes y acuerdos por valor de 26.600 millones de dólares

RIYADH, Arabia Saudita, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Ministerio de Industria y Recursos Minerales ha anunciado la exitosa conclusión de la quinta edición del Future Minerals Forum (FMF), con una asistencia récord de 21.500 participantes, entre líderes inversores, jefes de las principales empresas mineras, expertos y especialistas técnicos de todo el mundo.

Ministers from more than 100 governments and 59 international organizations gather for the 5th Ministerial Roundtable in Riyadh, advancing global cooperation on responsible mineral supply chains. January 13, 2026.

El Foro, celebrado en el Centro Internacional de Conferencias Rey Abdulaziz en Riad del 13 al 15 de enero de 2026, fue testigo de la firma de 132 acuerdos y memorandos de entendimiento por un total de 26.600 millones de dólares. Estos cubrieron áreas críticas que incluyen exploración y minería, financiamiento, investigación y desarrollo, innovación, sostenibilidad, cadenas de suministro de valor agregado e industrias mineras.

En sus palabras de clausura, Su Excelencia el Ministro de Industria y Recursos Minerales, Bandar Alkhorayef, señaló que el impulso sin precedentes observado refleja el progreso en todo el ecosistema minero mundial. Destacó que en cinco años, el Foro ha avanzado a un ritmo notable, convirtiéndose en una causa compartida por todas las partes interesadas y sentando las bases para una colaboración durante todo el año.

Alkhorayef destacó que el progreso real está vinculado a la aceleración de la adopción de tecnologías mineras como motor clave del crecimiento. Destacó los esfuerzos del Reino para reformar su marco regulatorio y mejorar el entorno de inversión mediante la revisión de procedimientos, la actualización de las regulaciones, la racionalización de los procesos de concesión de licencias, el suministro de datos geológicos accesibles y el lanzamiento de programas de incentivos para apoyar la exploración y atraer socios en toda la cadena de valor.

Durante tres días, más de 450 oradores, incluidos ministros, representantes gubernamentales y expertos de la industria, exploraron asociaciones de inversión, desarrollo comunitario, nuevos proyectos mineros, toma de decisiones basada en inteligencia artificial e integración de las economías locales en la cadena de valor de la minería.

La exposición internacional contó con 274 expositores y 13 pabellones oficiales de Australia, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia, Austria, Brasil, Egipto, Marruecos, Pakistán, Sudán y Mauritania. La exposición se organizó en cuatro zonas: maquinaria y equipos pesados, innovaciones tecnológicas de vanguardia, importantes empresas globales y empresas de exploración junior.

Acerca del Future Minerals Forum

El Future Minerals Forum (FMF), lanzado en 2022, es la principal plataforma mundial para la industria de los minerales. FMF reúne a gobiernos, organizaciones internacionales y partes interesadas para dar forma al futuro de la industria de los minerales. A través de la Mesa Redonda Ministerial, la conferencia y la exposición, la conversación global sobre minerales ocupa un lugar central, impulsando la innovación y la colaboración hacia un futuro sostenible.

