第5回未来鉱物フォーラムが21,500人の出席者で閉幕、266億米ドル相当の合意成立

リヤド、サウジアラビア, 2026年1月28日 /PRNewswire/ -- 産業・鉱物資源省は、第5回未来鉱物フォーラム（Future Minerals Forum）が有意義に終了したことを発表し、世界中の投資リーダー、大手鉱業会社の経営者、専門家、技術専門家を含む2万1500人の出席者による来場を記録しました。

フォーラムは、2026年1月13日〜15日の期間にリヤドのアブドゥルアズィーズ国王国際会議センターで開催され、総額266億米ドルに及ぶ132件の合意書や覚書の調印が行われました。探鉱・採掘、資金調達、研究開発、イノベーション、持続可能性、付加価値サプライチェーン、鉱業などの重要な分野をカバーしています。

Ministers from more than 100 governments and 59 international organizations gather for the 5th Ministerial Roundtable in Riyadh, advancing global cooperation on responsible mineral supply chains. January 13, 2026.

閉幕の挨拶でBandar Alkhorayef産業・鉱物資源大臣は、前例のない展開はより広範な世界の鉱業エコシステム全体の進歩が反映されていると指摘しました。本フォーラムは5年以内で目覚ましい発展を遂げ、すべての関係者にとって共通の目的となり、年間を通した協力関係の基礎になることを強調しました。

実際の進歩は、成長の重要な原動力として鉱業テクノロジーの採用を加速させることにつながっていることについて、Alkhorayef氏は強調しました。手順の見直し、規制の更新、ライセンス取得プロセスの合理化、利用しやすい地質データの提供、探鉱を支援してバリューチェーン全体でパートナーを誘致するインセンティブ・プログラムの立ち上げにより、規制の枠組みを修正して投資環境を改善する同王国の取り組みについて指摘しました。

3日間にわたり、閣僚、政府代表、業界専門家を含む450人を超える講演者が、投資パートナーシップ、地域開発、新たな採掘プロジェクト、AIを活用した意思決定、地域経済の採掘バリューチェーンへの統合について議論しました。

国際展示会では、オーストラリア、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデン、オーストリア、ブラジル、エジプト、モロッコ、パキスタン、スーダン、モーリタニアによる274の出展者と13か国の公式パビリオンが紹介されました。展示会は4つのゾーンで構成されました：重機械・設備、最先端テクノロジーのイノベーション、世界中の大手企業、中小探鉱企業。

2022年に発足した未来鉱物フォーラム（Future Minerals Forum）は、鉱物産業における世界最高峰のプラットフォームです。FMFは、政府、国際機関、関係者を集めて鉱物産業の未来を形成します。閣僚級円卓会議、会議、展示会を通じて、鉱物に関する世界的な話題が中心となり、持続可能な未来に向けたイノベーションと協力が推進されます。

