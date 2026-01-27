Le 5e Forum des minerais du futur, qui s'achève en ayant réuni 21 500 participants, se solde par la signature d'accords d'une valeur de 26,6 milliards de dollars américains

RIYAD, Arabie saoudite, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le ministère de l'industrie et des ressources minérales a conclu une cinquième édition particulièrement réussie du Forum des minerais du futur (FMF), qui a attiré une affluence record de 21 500 participants autour de chefs de file de l'investissement, de dirigeants de grandes sociétés minières, d'experts et de spécialistes techniques du monde entier.

Des ministres de plus de 100 gouvernements et des représentants de 59 organisations internationales se réunissent à Riyad pour la 5e table ronde ministérielle, afin de faire avancer la coopération mondiale sur les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais. 13 janvier 2026.

Organisé au Centre international de conférence Roi Abdelaziz de Riyad du 13 au 15 janvier 2026, le forum a abouti à la signature de 132 accords et protocoles d'accord représentant un montant total de 26,6 milliards de dollars américains. Ces accords portent sur des domaines cruciaux tels que l'exploration et l'exploitation minière, le financement, la recherche et le développement, l'innovation, la durabilité, les chaînes d'approvisionnement à valeur ajoutée et les industries minières.

Dans son allocution finale, Son Excellence Bandar Alkhorayef, ministre de l'industrie et des ressources minérales, a fait remarquer que l'élan sans précédent observé reflétait les progrès réalisés dans l'ensemble de l'écosystème minier mondial. Il a souligné qu'en cinq ans, les travaux du forum avaient avancé à un rythme considérable pour faire de ses objectifs une cause commune à toutes les parties prenantes et jeter les bases d'une collaboration continue.

M. Alkhorayef a souligné que les progrès réels étaient liés à l'accélération de l'adoption des technologies minières, qui constituent un moteur essentiel de la croissance. Il a insisté sur les efforts déployés par le Royaume pour réformer son cadre réglementaire et améliorer l'environnement d'investissement grâce à la révision des procédures, à la mise à jour des réglementations, à la rationalisation des processus d'octroi de licences, à la possibilité d'accès aux données géologiques et au lancement de programmes d'incitation en vue de soutenir l'exploration et d'attirer des partenaires sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Pendant trois jours, plus de 450 intervenants, parmi lesquels des ministres, des représentants de gouvernements et des experts du secteur, se sont penchés sur les sujets des partenariats d'investissement, du développement communautaire, des nouveaux projets miniers, de la prise de décision basée sur l'IA et de l'intégration des économies locales dans la chaîne de valeur de l'industrie minière.

L'exposition internationale comptait 274 exposants réunis autour de 13 pavillons nationaux officiels : ceux de l'Australie, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, de la Suède, de l'Autriche, du Brésil, de l'Égypte, du Maroc, du Pakistan, du Soudan et de la Mauritanie. L'exposition était structurée en quatre zones : machines et équipements lourds, innovations technologiques de pointe, grandes entreprises mondiales et petites sociétés d'exploration.

À propos du Forum des minerais du futur

Lancé en 2022, le Forum des minerais du futur (FMF) est la première plateforme mondiale pour l'industrie des minéraux. Le FMF rassemble tous les gouvernements, les organisations internationales et les parties prenantes qui souhaitent façonner l'avenir de cette industrie. Stimulant l'innovation et la collaboration en vue d'un avenir durable, une table ronde ministérielle, une conférence et une exposition permettent au débat mondial sur les minerais d'occuper le devant de la scène.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2870686/Future_of_Minerals_Forum.jpg