Wafra Dinobatkan Sebagai World's Best Islamic Fund Manager 2026

Global Sukuk Strategy meraih penghargaan Euromoney Islamic Finance Award selama tiga tahun berturut-turut

NEW YORK, 18 Jun 2026 /PRNewswire/ Wafra Inc. ("Wafra") adalah perusahaan pengelola aset alternatif global asal New York. Hari ini Wafra mengumumkan penobatan Tim Global Sukuk sebagai World's Best Islamic Fund Manager dalam acara Euromoney Islamic Finance Awards 2026. Tim Global Sukuk Wafra telah meraih penghargaan ini selama tiga tahun berturut-turut dan mencerminkan kekuatan berkelanjutan Global Sukuk Strategy dan proses investasi Wafra.

Global Sukuk Strategy dikelola oleh Ron Solenske dan Elias Scheker Da Silva yang berpengalaman selama lebih dari 40 tahun di bidang pendapatan tetap gabungan. Global Sukuk Strategy adalah bagian dari platform Portfolio Solutions Wafra yang memenuhi berbagai kebutuhan khusus para mitra lembaga global. Strategi ini menggunakan pendekatan investasi yang disiplin dan berbasis data untuk menargetkan kinerja yang konsisten dan disesuaikan dengan risiko.

"Kami merasa terhormat menerima pengakuan ini dari Euromoney selama tiga tahun berturut-turut," kata Elias Scheker Da Silva, Direktur Wafra. "Penghargaan ini mencerminkan pendekatan investasi disiplin tim kami, kekuatan proses investasi kami, dan komitmen kami untuk melayani mitra institusi yang mencari solusi investasi sesuai syariah."

Islamic Finance Awards Euromoney memberikan pengakuan kepada lembaga yang mencapai kinerja luar biasa di seluruh kategori utama selama 12 bulan terakhir. Para pemenang dipilih oleh panel jurnalis dan peneliti Euromoney setelah melewati proses analisis dan wawancara menyeluruh. Mereka akan menerima penghargaan saat upacara di Dubai pada bulan September 2026.

Tentang Wafra

Wafra adalah manajer investasi alternatif terkemuka di dunia dengan dana kelolaan sekitar $30 miliar di berbagai aset alternatif seperti kemitraan strategis, aset riil & infrastruktur, dan real estat. Dengan menyediakan solusi permodalan yang fleksibel, bertumbuh, dan berfokus pada kemitraan jangka panjang, Wafra sejalan dan bermitra dengan pemilik aset, perusahaan, dan tim manajemen bermutu tinggi. Kantor pusat Wafra berada di New York dan kantor lainnya di London dan Bermuda. Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi www.wafra.com.

Pengungkapan Tentang Penghargaan

Penghargaan ini ditentukan dan diberikan secara independen oleh Euromoney dan mewakili pendapat penerbit, bukan pendapat Wafra. Tidak ada jaminan bahwa penerbit atau pelaku pasar lain akan memiliki kesimpulan yang sama. Penghargaan keuangan Euromoney Islamic dinilai oleh panel beranggotakan jurnalis dan tim riset Euromoney. Keputusan pemberian penghargaan berdasarkan pada evaluasi kriteria, termasuk namun tidak terbatas pada produk dan layanan baru atau yang telah ditingkatkan, transaksi yang disoroti, solusi dan teknologi digital, sosial dan tata kelola lingkungan hidup, kinerja keuangan, pengembangan dan transformasi bisnis. Lihat informasi lain di situs web Euromoney di https://www.euromoney.com/islamic-finance-awards-home. Wafra adalah sponsor Islamic Finance Awards 2026 Euromoney.

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