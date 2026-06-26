اعتماد أول علاج CAR-T في العالم للأورام الصلبة: مركز جياهوي الدولي للسرطان يتيح للمرضى حول العالم الوصول إلى هذا العلاج

شنغهاي، 26 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- يرحّب مركز جياهوي الدولي للسرطان (JICC) باعتماد ساتري-سيل (CT041، ®Kaileimei)، أول علاج CAR-T في العالم للأورام الصلبة، ما يمثّل محطة تاريخية فارقة في رعاية مرضى السرطان ويفتح آفاقًا جديدة أمام المرضى من مختلف أنحاء العالم.

بعد اعتماد ساتري-سيل من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية (NMPA) في الصين، يُستطب لعلاج السرطان الغدي المتقدم في المعدة أو الوصل المعدي المريئي، الإيجابي لـ Claudin18.2 والسلبي لـ HER2، لدى المرضى الذين لم يستجيبوا لخطّين علاجيين سابقين على الأقل.

يُعدّ مركز جياهوي الدولي للسرطان إحدى الوجهات الرائدة في الصين لتقديم رعاية متقدمة في طب الأورام، ويتمتع بمكانة فريدة تمكّنه من مساعدة المرضى المؤهلين من داخل الصين وخارجها على الوصول إلى هذا العلاج المبتكر من خلال برنامج الأورام متعدد التخصصات وخدماته المخصصة للمرضى الدوليين.

خلال السنوات الأخيرة، عالج مركز جياهوي الدولي للسرطان مرضى تلقوا علاج CAR-T من دول ومناطق مختلفة، بما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بالعلاجات المبتكرة للسرطان المتاحة في الصين. كما يُتوقع أن يسهم اعتماد أول علاج CAR-T في العالم للأورام الصلبة في تسريع نمو الطلب العالمي على الاستفادة من الابتكارات المتسارعة في مجال طب الأورام في الصين.

وقالت الدكتورة Linli Xuan، رئيسة قسم علم الأورام الطبية في مركز جياهوي الدولي للسرطان: «يمثل اعتماد ساتري-سيل إنجازًا مفصليًا لكل من المرضى ومجتمع الأورام العالمي. على مدى سنوات، ظلّ تطبيق علاج CAR-T بنجاح في الأورام الصلبة أحد أبرز التحديات في طب الأورام. ولا يقتصر هذا الإنجاز على منح المرضى المصابين بسرطان المعدة المتقدم أملًا جديدًا، بل يسلّط الضوء أيضًا على الدور المتنامي للصين في تطوير علاجات تحولية للسرطان. في مركز جياهوي الدولي للسرطان، نلتزم بمساعدة المرضى من مختلف أنحاء العالم على الوصول إلى هذه الابتكارات من خلال رعاية متعددة التخصصات على أيدي خبراء، وتخطيط علاجي فردي، وخدمات دعم دولية مخصصة».

يوفر مركز جياهوي الدولي للسرطان خدمات شاملة في طب الأورام تشمل علم الأورام الطبية، وجراحة الأورام، وعلاج الأورام بالأشعة، والطب الدقيق، والعلاجات الخلوية المتقدمة. من خلال الاستشارات التخصصية، والتنسيق بعدة لغات، ومسارات رعاية سلسة، يساعد المركز في ربط المرضى حول العالم بأحدث التطورات في علاج السرطان.

لقراءة الخبر كاملًا: https://www.jiahui.com/en/news/214

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