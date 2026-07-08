أول مريض دولي في العالم يبدأ العلاج بأول علاج CAR-T معتمد للأورام الصلبة في مركز جياهوي الدولي للسرطان

شانغهاي, 8 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلن مركز جياهوي الدولي للسرطان (JICC) عن استقبال أول مريض دولي في العالم لبدء العلاج باستخدام Satri-cel، أول علاج بخلايا CAR-T يحصل على موافقة لعلاج الأورام الصلبة، في إنجاز تاريخي يعكس توسّع فرص وصول المرضى حول العالم إلى أحدث الابتكارات الصينية في علاج السرطان.

JICC

المريض جوش، البالغ من العمر 59 عاماً من نيوزيلندا، ويعاني من سرطان متقدم في المعدة والاثني عشر، توجّه إلى شنغهاي بعد أن أصبحت الخيارات العلاجية التقليدية في بلده محدودة. وبعد إجراء الفحوصات الجزيئية، التي أكدت إيجابية مؤشر Claudin 18.2 وسلبية HER2، تبيّن أنه مؤهل لتلقي علاج Satri-cel، والذي يتوفر حالياً في الصين فقط.

وبعد تقييم شامل من قبل فريق طبي متعدد التخصصات في مركز جياهوي الدولي للسرطان، خضع المريض بنجاح لعملية جمع الخلايا المناعية (Leukapheresis)، وقد دخلت خلاياه الآن مرحلة التصنيع، على أن تتم إعادة حقنها خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أيام قليلة من اعتماد الصين لعلاج Satri-cel، ليصبح أول علاج CAR-T في العالم معتمد لعلاج الأورام الصلبة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مجال العلاج المناعي الخلوي، ويعزز مكانة الصين كأحد أبرز المراكز العالمية للابتكار في علاج الأورام.

ويُعد مركز جياهوي الدولي للسرطان أحد أبرز المراكز الطبية الدولية المتخصصة في علاج السرطان في الصين، حيث استقبل بالفعل مرضى للعلاج بخلايا CAR-T من عدة دول، ويواصل ترسيخ مكانته كوجهة عالمية للمرضى الباحثين عن أحدث العلاجات المبتكرة التي طُورت في الصين.

وقالت الدكتوره لينلي شوان، رئيس قسم الأورام الطبية في مركز جياهوي الدولي للسرطان:

"يمثل اعتماد علاج Satri-cel محطة تاريخية ليس فقط لمرضى سرطان المعدة المتقدم، بل لمستقبل علاج الأورام عالمياً. ويشرفنا أن يكون أول مريض دولي في العالم قد اختار مركز جياهوي لتلقي هذا العلاج الرائد. ومع تزايد الاعتراف الدولي بالعلاجات المبتكرة المطورة في الصين، نشهد اهتماماً متنامياً من المرضى حول العالم. ونلتزم بتقديم أحدث التقنيات العلاجية ضمن رعاية متكاملة متعددة التخصصات، مع توفير دعم شامل للمرضى الدوليين في جميع مراحل رحلتهم العلاجية."

ويقدم مركز جياهوي الدولي للسرطان خدمات متكاملة تشمل علاج الأورام الطبي والجراحي، والعلاج الإشعاعي، والطب الدقيق، والعلاجات الخلوية المتقدمة. كما يوفر من خلال فريقه المتخصص لخدمة المرضى الدوليين دعماً شاملاً يشمل مراجعة الملفات الطبية، والاستشارات التخصصية، والتنسيق متعدد اللغات، ووضع الخطط العلاجية، والمساعدة في ترتيبات السفر والإقامة، إضافة إلى المتابعة المستمرة بعد العلاج.

للاطلاع على الخبر كاملاً: jiahui.com/en/news/216

للتواصل مع مركز جياهوي الدولي للسرطان:

البريد الإلكتروني: [email protected]

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