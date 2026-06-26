Weltweit erste CAR-T-Therapie für solide Tumoren zugelassen: Das Jiahui International Cancer Center ermöglicht Patienten weltweit den Zugang zu dieser Behandlung

SHANGHAI, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das Jiahui International Cancer Center (JICC) begrüßt die Zulassung von Satri-cel (CT041, Kaileimei®), der weltweit ersten CAR-T-Zell-Therapie, die für die Behandlung eines soliden Tumors zugelassen wurde. Dies stellt einen historischen Meilenstein in der Krebsversorgung dar und eröffnet Patienten aus aller Welt neue Möglichkeiten.

Satri-cel wurde von der chinesischen Nationalen Behörde für Medizinprodukte (NMPA) zugelassen und ist indiziert bei Claudin18.2-positiven, HER2-negativen fortgeschrittenen Adenokarzinomen des Magens oder des gastroösophagealen Übergangs bei Patienten, bei denen mindestens zwei vorherige Therapielinien versagt haben.

Als eine der führenden Einrichtungen Chinas für hochmoderne onkologische Versorgung ist das Jiahui International Cancer Center dank seines multidisziplinären Krebsprogramms und seiner speziellen Dienstleistungen für internationale Patienten in der einzigartigen Lage, geeigneten Patienten aus dem In- und Ausland den Zugang zu dieser bahnbrechenden Behandlung zu ermöglichen.

In den letzten Jahren hat das JICC CAR-T-Patienten aus einer Vielzahl von Ländern und Regionen behandelt, was das wachsende internationale Interesse an innovativen Krebstherapien widerspiegelt, die in China verfügbar sind. Es wird erwartet, dass die Zulassung der weltweit ersten CAR-T-Therapie für solide Tumoren die weltweite Nachfrage nach Zugang zu Chinas sich rasch weiterentwickelnden Innovationen in der Onkologie weiter beschleunigen wird.

„Die Zulassung von Satri-cel ist ein Meilenstein sowohl für die Patienten als auch für die globale Onkologie-Fachwelt", sagte Dr. Linli Xuan, Leiterin der Abteilung für medizinische Onkologie am Jiahui International Cancer Center. „Seit Jahren ist der erfolgreiche Einsatz der CAR-T-Therapie bei soliden Tumoren eine der wichtigsten Herausforderungen in der Krebsmedizin. Dieser Durchbruch bietet nicht nur neue Hoffnung für Patienten mit fortgeschrittenem Magenkrebs, sondern unterstreicht auch Chinas wachsende Rolle bei der Entwicklung bahnbrechender Krebsbehandlungen. Am Jiahui International Cancer Center setzen wir uns dafür ein, Patienten aus aller Welt durch fachkundige multidisziplinäre Versorgung, personalisierte Behandlungsplanung und engagierte internationale Betreuungsdienste den Zugang zu diesen Innovationen zu ermöglichen."

Das JICC bietet umfassende onkologische Leistungen an, die medizinische Onkologie, chirurgische Onkologie, die Strahlentherapie, die Präzisionsmedizin und fortschrittliche Zelltherapien umfassen. Durch fachärztliche Beratung, mehrsprachige Koordination und optimierte Versorgungspfade trägt das Zentrum dazu bei, Patienten weltweit Zugang zu den neuesten Fortschritten in der Krebsbehandlung zu verschaffen.

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