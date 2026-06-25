Première autorisation au monde d'un traitement par cellules CAR-T contre les tumeurs solides : le Centre international de cancérologie Jiahui est accessible aux patients du monde entier

SHANGHAI, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le Centre international de cancérologie Jiahui (JICC) se félicite de l'autorisation de mise sur le marché du Satri-cel (CT041, Kaileimei®), la première thérapie par cellules CAR-T au monde approuvée pour le traitement d'une tumeur solide, marquant ainsi une étape historique dans la prise en charge du cancer et ouvrant de nouvelles perspectives pour les patients du monde entier.

Autorisé par l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA), le Satri-cel est indiqué dans le traitement de l'adénocarcinome avancé de l'estomac ou de la jonction gastro-œsophagienne, Claudin18.2-positif et HER2-négatif, chez les patients chez lesquels au moins deux lignes de traitement antérieures ont échoué.

En tant que l'une des principales destinations chinoises pour les soins oncologiques de pointe, le Centre international de cancérologie Jiahui bénéficie d'une position unique pour aider les patients répondant aux critères requis, tant nationaux qu'internationaux, à accéder à ce traitement révolutionnaire grâce à son programme pluridisciplinaire de lutte contre le cancer et à ses services dédiés aux patients internationaux.

Ces dernières années, le JICC a administré un traitement par cellules CAR-T à des patients provenant d'un large éventail de pays et de régions, ce qui témoigne de l'intérêt croissant à l'échelle internationale pour les traitements innovants contre le cancer disponibles en Chine. L'autorisation de la première thérapie par cellules CAR-T au monde destinée au traitement des tumeurs solides devrait accélérer encore davantage la demande mondiale d'accès aux innovations chinoises en oncologie, qui évoluent à un rythme soutenu.

« L'autorisation de mise sur le marché du Satri-cel constitue une avancée majeure tant pour les patients que pour la communauté oncologique mondiale », a déclaré le Dr Linli Xuan, chef du service d'oncologie médicale au Centre international de cancérologie de Jiahui. « Depuis des années, l'application réussie de la thérapie par cellules CAR-T dans le traitement des tumeurs solides constitue l'un des principaux défis de la médecine oncologique. Cette avancée majeure offre non seulement un nouvel espoir aux patients atteints d'un cancer gastrique avancé, mais elle met également en évidence le rôle croissant de la Chine dans le développement de traitements anticancéreux révolutionnaires. Au Centre international de cancérologie Jiahui, nous nous engageons à aider les patients du monde entier à bénéficier de ces innovations grâce à des soins pluridisciplinaires dispensés par des experts, à une planification personnalisée des traitements et à des services d'accompagnement internationaux spécialisés. »

Le JICC propose une gamme complète de services oncologiques, couvrant l'oncologie médicale, l'oncologie chirurgicale, la radio-oncologie, la médecine de précision et les thérapies cellulaires de pointe. Grâce à des consultations spécialisées, à une coordination multilingue et à des parcours de soins rationalisés, le centre permet aux patients du monde entier d'accéder aux dernières avancées en matière de traitement du cancer.

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