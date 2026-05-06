YASH Technologies reconnu comme acteur disruptif dans le RadarView™ 2025-2026 d'Avasant consacré aux services gérés de centres de données

Cette reconnaissance souligne l'approche axée sur l'IA de YASH en matière de gestion d'infrastructures modernes et sa présence mondiale en expansion.

CHICAGO, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- YASH Technologies, un fournisseur mondial de services et de solutions technologiques, a été reconnu comme un acteur disruptif dans le RadarView™ 2025–2026 d'Avasant consacré aux services gérés de centres de données. Cette réussite place YASH parmi les 27 fournisseurs mondiaux qui modernisent les services gérés en adoptant des approches innovantes basées sur l'IA. Ce prix est décerné à ceux qui repoussent les limites du possible et introduisent de nouvelles méthodes dynamisant le secteur.

YASH Technologies | Disruptor in Avasant’s Data Center Managed Services 2025–2026

Rakesh Kumar Jain, directeur mondial des services cloud et d'infrastructure chez YASH Technologies, a déclaré : « Le fait d'être reconnu comme un acteur disruptif par Avasant valorise la façon dont nous redéfinissons les services gérés. Les entreprises d'aujourd'hui exigent une efficacité accrue ; elles ont besoin d'une infrastructure résiliente, sécurisée et évolutive qui alimente la transformation. YASH y parvient grâce à des opérations privilégiant l'automatisation et basées sur l'IA, régies par des accords de niveau d'expérience (XLA) et une approche FinOps disciplinée. En intégrant l'intelligence prédictive et l'automatisation profonde dans l'ensemble du centre de données, nous aidons nos clients à réduire les coûts, à prévenir les perturbations avant qu'elles ne se produisent et à accélérer la croissance numérique pour garantir une plus grande agilité de l'entreprise ».

Le RadarView™ d'Avasant met en évidence l'évolution du secteur vers des opérations basées sur l'IA qui améliorent la résilience, optimisent les coûts et prennent en charge les environnements de cloud hybride. Les entreprises recherchent de plus en plus les opérations prédictives, l'automatisation et la visibilité en temps réel pour gérer la complexité croissante de leur infrastructure tout en répondant aux attentes en matière de performance, de sécurité et de conformité.

Dans son évaluation, Gaurav Dewan, directeur de recherche chez Avasant, a déclaré : « YASH Technologies s'aligne fortement sur ce changement grâce à ses services gérés de centre de données axés sur l'IA, fondés sur une supervision orientée AIOps, des analyses prédictives et l'automatisation des environnements de calcul, de stockage et de virtualisation ». Ses investissements dans les capacités d'IA générative pour la détection des anomalies, la prévention prédictive des défaillances et l'IA agentique pour les opérations du centre de service permettent aux entreprises de passer d'une gestion réactive de l'infrastructure à des opérations proactives, basées sur les données. Ses partenariats stratégiques avec Equinix pour les services de gestion de l'énergie et de refroidissement et avec Dell pour la planification de la capacité basée sur l'IA renforcent encore sa proposition de valeur de bout en bout. Cet alignement ciblé des opérations basées sur l'IA et des prestations dirigées par l'écosystème renforce la position de YASH Technologies en tant qu'acteur disruptif dans le RadarView™ 2025–2026 d'Avasant consacré aux services gérés de centres de données ».

À propos de YASH Technologies

YASH Technologies aide les entreprises à redéfinir le champ des possibles et à accélérer la transformation grâce à une approche consultative, centrée sur la valeur et privilégiant l'IA. En tant qu'intégrateur technologique mondial, YASH réunit des conseils stratégiques, une expertise sectorielle approfondie et des accélérateurs innovants afin d'obtenir des résultats commerciaux à grande échelle. En intégrant l'IA dans tous les cadres de travail et les services, nous permettons aux organisations de moderniser les applications, de libérer de la valeur à partir des données d'entreprise, d'optimiser l'infrastructure et de créer des expériences sécurisées et intuitives pour leurs collaborateurs, leurs clients et leurs partenaires. Basée aux États-Unis et disposant d'un vaste réseau de centres de distribution mondiaux, YASH sert des clients sur les six continents. L'entreprise est évaluée au niveau 5 de CMMI-DEV V2.0 et est certifiée ISO 9001:2015 et ISO 27001:2013. Pour en savoir plus, consultez le site www.yash.com.

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