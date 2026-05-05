YASH Technologies wurde in Avasants „Data Center Managed Services 2025-2026 RadarView™" als „Disruptor" ausgezeichnet

Diese Auszeichnung unterstreicht den AI-First-Ansatz von YASH im Bereich des modernen Infrastrukturmanagements sowie die zunehmende globale Präsenz des Unternehmens.

CHICAGO, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- YASH Technologies, ein weltweit tätiger Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen, wurde im Data Center Managed Services 2025–2026 RadarView™ von Avasant als „Disruptor" ausgezeichnet. Mit dieser Leistung zählt YASH zu den 27 Anbietern weltweit, die Managed Services mit innovativen, KI-gestützten Ansätzen neu definieren. Es handelt sich um eine Auszeichnung für diejenigen, die Grenzen überschreiten und neue Methoden einführen, die der Branche neue Impulse verleihen.

YASH Technologies | Disruptor in Avasant’s Data Center Managed Services 2025–2026

Rakesh Kumar Jain, Global Head – Cloud & Infrastructure Services bei YASH Technologies, sagte: „Die Auszeichnung als ‚Disruptor' durch Avasant unterstreicht, wie wir Managed Services neu definieren. Unternehmen verlangen heute eine kontinuierliche Effizienzsteigerung; sie benötigen eine widerstandsfähige, sichere und skalierbare Infrastruktur, die den Wandel vorantreibt. YASH bietet dies durch KI-gestützte, automatisierungsorientierte Abläufe, die durch Experience-Level-Agreements (XLAs) und disziplinierte FinOps geregelt werden. Durch die Einbettung von Predictive Intelligence und tiefgreifender Automatisierung im gesamten Rechenzentrums-Stack helfen wir unseren Kunden, Kosten zu senken, Störungen zu verhindern, bevor sie auftreten, und das digitale Wachstum zu beschleunigen, um eine größere Unternehmensagilität zu gewährleisten."

Avasants RadarView™ verdeutlicht den Wandel der Branche hin zu KI-gestützten Abläufen, die die Ausfallsicherheit verbessern, Kosten optimieren und Hybrid-Cloud-Umgebungen unterstützen. Unternehmen legen zunehmend Wert auf prädiktive Abläufe, Automatisierung und Echtzeit-Transparenz, um die wachsende Komplexität ihrer Infrastruktur zu bewältigen und gleichzeitig die Erwartungen an Leistung, Sicherheit und Compliance zu erfüllen.

In seiner Bewertung erwähnt Gaurav Dewan, Research Director bei Avasant: „YASH Technologies passt sich durch seine KI-gesteuerten Managed Services für Rechenzentren, die auf AIOps-gesteuerter Überwachung, prädiktiver Analytik und Automatisierung über Rechen-, Speicher- und Virtualisierungsebenen hinweg basieren, stark an diesen Wandel an. Seine Investitionen in generative KI-fähige Funktionen zur Erkennung von Anomalien, zur prädiktiven Fehlervermeidung und in agentenbasierte KI für den Service-Desk-Betrieb ermöglichen es Unternehmen, von einem reaktiven Infrastrukturmanagement zu einem proaktiven, auf Erkenntnissen basierenden Betrieb überzugehen. Seine strategischen Partnerschaften mit Equinix für Energie- und Kühlungsmanagement sowie mit Dell für KI-gesteuerte Kapazitätsplanung stärken sein End-to-End-Wertversprechen weiter. Diese gezielte Ausrichtung auf KI-gestützte Abläufe und eine ökosystemorientierte Bereitstellung festigt die Position von YASH Technologies als „Disruptor" in Avasants „Data Center Managed Services 2025–2026 RadarView™."

Informationen zu YASH Technologies

YASH Technologies hilft Unternehmen dabei, neue Möglichkeiten zu erschließen und ihre Transformation mit einem KI-orientierten, beratenden und wertorientierten Ansatz zu beschleunigen. Als globaler Technologieintegrator vereint YASH strategische Beratung, fundiertes Branchenwissen und innovative Beschleuniger, um Geschäftsergebnisse in großem Maßstab zu erzielen. Durch die Einbettung von KI in Frameworks und Services ermöglichen wir Unternehmen, Anwendungen zu modernisieren, Werte aus Geschäftsdaten zu erschließen, die Infrastruktur zu optimieren und sichere, intuitive Erlebnisse für ihre Mitarbeiter, Kunden und Partner zu schaffen. Mit Hauptsitz in den USA und einem umfangreichen Netzwerk globaler Delivery-Center betreut YASH Kunden auf sechs Kontinenten. Das Unternehmen ist nach CMMI-DEV V2.0 Level 5 bewertet und nach ISO 9001:2015 sowie ISO 27001:2013 zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.yash.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2972712/Avasant_Data_Center_YASH_Technologies.jpg

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