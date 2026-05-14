YASH Technologies figure parmi les principaux acteurs de l'évaluation PEAK Matrix® 2026 de l'Everest Group sur les services liés à l'environnement de travail numérique - Entreprises de taille moyenne

CHICAGO, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- YASH Technologies, fournisseur mondial de services et de solutions technologiques, a été désigné comme « Major Contender » dans l'évaluation PEAK Matrix® 2026 de l'Everest Group sur les services liés à l'environnement de travail numérique – Entreprises de taille moyenne.

YASH Technologies a été désignée comme l'un des principaux acteurs du PEAK Matrix® 2026 de l'Everest Group consacré aux services liés à l'environnement de travail numérique.

L'évaluation porte sur les fournisseurs de services en fonction de leur impact sur le marché, de leur vision et de leurs capacités. Le positionnement de YASH reflète sa stratégie ciblée, soutenue par des capacités intégrées dans les domaines du cloud, de l'infrastructure et de la sécurité, ainsi que par un modèle de prestation de services flexible et modulaire.

Everest Group a souligné l'approche distinctive de YASH, mettant en avant sa capacité à mettre en œuvre des programmes de transformation sur mesure, adaptés aux réalités opérationnelles et financières propres aux entreprises de taille moyenne. Son modèle de service basé sur la consommation permet aux clients d'adapter le déploiement de la solution en fonction de leurs priorités commerciales, tout en conservant leur agilité et en maîtrisant leurs coûts. On a également souligné les atouts de YASH, qui allie une implication locale à des capacités de prestation à l'échelle mondiale, permettant ainsi aux clients de bénéficier d'une réactivité régionale tout en profitant d'une expertise et d'une cohérence mondiales.

« Cette distinction est le fruit de notre conviction que les solutions innovantes doivent être conçues pour s'adapter à la diversité des secteurs d'activité, des tailles d'entreprise et des ambitions », a déclaré Rakesh Kumar Jain, directeur mondial des services cloud et d'infrastructure chez YASH Technologies. « Chaque organisation fonctionne selon des contraintes qui lui sont propres, mais l'exigence de précision, de rapidité et de résultats mesurables est universelle. » Nous ne proposons pas de solutions toutes faites ; nous concevons nos produits en tenant compte de cette réalité. Notre approche sur mesure s'adapte aux besoins spécifiques de chaque organisation, tandis que notre large gamme de solutions permet aux entreprises de toutes tailles de se moderniser plus rapidement, plus intelligemment et en toute confiance. »

Selon Everest Group, le marché des services de travail numérique pour les entreprises de taille moyenne atteindra 26,5 milliards de dollars en 2025, avec une croissance annuelle de 30 à 35 %. Cette croissance s'explique par la montée des pressions sur les coûts, la complexité croissante des systèmes informatiques et la nécessité d'une modernisation axée sur l'intelligence artificielle. Les entreprises adoptent de plus en plus des modèles informatiques allégés et axés sur les résultats, un domaine dans lequel l'approche modulaire et basée sur la consommation de YASH s'inscrit parfaitement.

À propos de YASH Technologies

YASH Technologies aide les entreprises à redéfinir le champ des possibles et à accélérer la transformation grâce à une approche consultative, centrée sur la valeur et privilégiant l'IA. En tant qu'intégrateur technologique mondial, YASH réunit des conseils stratégiques, une expertise sectorielle approfondie et des accélérateurs innovants afin d'obtenir des résultats commerciaux à grande échelle. En intégrant l'IA à l'ensemble de nos plateformes et services, nous permettons aux entreprises de moderniser leurs applications, d'exploiter pleinement la valeur de leurs données métier, d'optimiser leur infrastructure et de créer des expériences sécurisées et intuitives pour leurs employés, leurs clients et leurs partenaires. Basée aux États-Unis et disposant d'un vaste réseau de centres de services à l'échelle mondiale, YASH accompagne des clients sur six continents. L'entreprise est certifiée CMMI-DEV V2.0 niveau 5 et détient les certifications ISO 9001:2015 et ISO 27001:2013.

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