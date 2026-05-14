YASH Technologies reconocida como importante competidor en la evaluación PEAK Matrix® 2026 de Everest Group

-YASH Technologies reconocida como un importante competidor en la evaluación PEAK Matrix® 2026 de Everest Group sobre servicios de espacio de trabajo digital para empresas medianas

CHICAGO, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- YASH Technologies, un proveedor global de servicios y soluciones tecnológicas, ha sido reconocido como un importante competidor en la Evaluación PEAK Matrix® 2026 de Everest Group sobre servicios de espacio de trabajo digital para empresas medianas.

YASH Technologies recognized as a Major Contender in Everest Group’s Digital Workplace Services PEAK Matrix® 2026.

La evaluación analiza a los proveedores de servicios en función de su impacto en el mercado, visión y capacidad. El posicionamiento de YASH refleja su estrategia centrada, respaldada por capacidades integradas en la nube, la infraestructura y la seguridad, junto con un modelo de prestación de servicios flexible y modular.

Everest Group destacó el enfoque diferenciado de YASH, señalando su capacidad para ofrecer programas de transformación a medida, adaptados a las realidades operativas y financieras únicas de las empresas medianas. Su modelo de servicio basado en el consumo permite a los clientes escalar la adopción en función de sus prioridades comerciales, manteniendo la agilidad y el control de costes. También se destacaron las fortalezas de YASH al combinar la colaboración local con capacidades de prestación de servicios globales, lo que permite a los clientes beneficiarse de la capacidad de respuesta regional al tiempo que aprovechan la experiencia y la coherencia globales.

"Este reconocimiento es el resultado de nuestra convicción de que las soluciones transformadoras deben diseñarse para la diversidad de industrias, escalas y ambiciones", afirmó Rakesh Kumar Jain, director global, Cloud & Infrastructure Services , YASH Technologies. "Cada organización opera con limitaciones únicas, pero la demanda de precisión, velocidad y resultados medibles es universal. No ofrecemos soluciones genéricas; diseñamos para esa realidad. Nuestro enfoque personalizado se adapta a las necesidades de las organizaciones, mientras que nuestra amplia cartera de productos permite a las empresas de cualquier tamaño modernizarse de forma más rápida, inteligente y con confianza".

Según Everest Group, el mercado de servicios de espacio de trabajo digital para empresas medianas alcanzó los 26.500 millones de dólares en 2025, con un crecimiento anual del 30-35 %. Este crecimiento se debe a la creciente presión sobre los costes, la creciente complejidad de las TI y la necesidad de una modernización basada en la IA. Las organizaciones están adoptando cada vez más modelos de TI ágiles y orientados a resultados, un área en la que el enfoque modular y basado en el consumo de YASH se alinea perfectamente.

Acerca de YASH Technologies

YASH Technologies ayuda a las empresas a reimaginar lo que es posible y acelerar la transformación con un enfoque consultivo, centrado en el valor y que prioriza la IA. Como integrador tecnológico global, YASH combina asesoramiento estratégico, amplia experiencia en el sector y aceleradores innovadores para ofrecer resultados empresariales a gran escala. Al integrar la IA en marcos y servicios, permitimos a las organizaciones modernizar aplicaciones, extraer valor de los datos empresariales, optimizar la infraestructura y crear experiencias seguras e intuitivas para empleados, clientes y socios. Con sede en EE. UU. y una extensa red de centros de entrega globales, YASH presta servicios a clientes en seis continentes. La empresa cuenta con la certificación CMMI-DEV V2.0 Nivel 5 y las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.

Descargo de responsabilidad

Terceros autorizados pueden utilizar extractos con licencia de los informes PEAK Matrix® de Everest Group para sus propias actividades de marketing, promoción y material publicitario. Los extractos seleccionados de los informes PEAK Matrix® de Everest Group no necesariamente ofrecen el contexto completo de nuestra investigación y análisis. Toda la investigación y el análisis realizados por los analistas de Everest Group e incluidos en los informes PEAK Matrix® de Everest Group son independientes y ninguna organización ha pagado ninguna tarifa para aparecer en ellos o influir en su clasificación. Para acceder a la investigación completa y obtener más información sobre nuestra metodología, visite Everest Group PEAK Matrix® Reports .