الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بنسبة 78% بين العاملين في اختبار جودة البرمجيات، والموثوقية وفجوة المهارات هما أكبر التحديات

الذكاء الاصطناعي: أظهرت دراسة بعنوان 'مستقبل ضمان الجودة 2023' أجرتها منصة LambdaTest بأن 78% من العاملين في مجال اختبار البرمجيات بدأوا بالفعل في الاعتماد على بعض صور الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية، خاصة فيما يتعلق بمهام كتابة سيناريو واحصائيات الاختبار.

مخاوف تتعلق بالموثوقية: نظرًا للتأثير المتزايد لضَعف موثوقية البرامج على الشركات في عام 2023، استجابت فرق العمل من خلال السعي إلى تحسين ممارسات اختبار البرامج الخاصة بهم.

تحسين المشكلات: ولا يزال هناك عدد من المشكلات في عمليات الاختبار حيث يقوم 74% من فرق ضمان الجودة بالاعتماد على إجراء عمليات الإختبار الأوتوماتيكية دون أنظمة تحديد الأولويات مما يؤثر على وقت الاستجابة للمشكلات.

نويدا، وسان فرانسيسكو، 7 ديسمبر 2023/ PRNewswire/ -- ألقت دراسة جديدة بعنوان " مستقبل ضمان الجودة 2023 "، أجرتها منصة LambdaTest ، شملت 1615 شخص من المتخصصين في مجال اختبار البرمجيات من 70 دولة مختلفة، الضوء على ممارسات اختبار البرمجيات في عام 2023، حيث توصلت إلى أن 78% من المشمولين بالدراسة بدأوا بالفعل في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في عملهم.

حيث أظهر بحث LambdaTest الجديد أيضًا أن الشركات تعمل على الاستجابة إلى الحاجة إلى قدر أكبر من موثوقية البرامج حيث تقوم 72% من المؤسسات بإشراك مختبري البرامج في جلسات التخطيط " للإصدارات"، مما يشير إلى تحول كبير نحو وضع جودة البرامج في الاعتبار في وقت مبكر من مراحل تطوير البرامج، ومع ذلك، فإن المؤسسات الصغيرة متأخرة في هذا المقياس حيث يبلغ عدد المشاركين في الاختبار 061.6% فقط في كل إصدار.

ومن بين هذه التحسينات في الكفاءة، يُظهر الاستطلاع أنه أصبح هناك اعتماد سريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد تضمنت استخدامات الذكاء الاصطناعي التي ذكرها مختبرو البرمجيات أتمتة إنشاء بيانات الاختبار بنسبة (51%)، وكتابة كود (برنامج) للاختبارات الآلية بنسبة (45%)، وتحليل نتائج الاختبار وإعداد التقارير بنسبة (36%)، وصياغة سيناريوهات الاختبار بنسبة (46%).

ومن بين الأفكار الرئيسية الأخرى التي كشفت عنها الدراسة أنه على الرغم من أن 89% من المؤسسات تقوم بأتمتة نشر وتنفيذ الاختبارات من خلال أدوات التكامل المستمر والتسليم المستمر ((CI/CD، إلا أن 45% فقط من المؤسسات تقوم بتشغيل اختباراتها الآلية يدويًا، ولا تحقق الاستفادة بشكل فعال من أدوات CI/CD لإجراء الاختبارات.

وقد سلط البحث أيضًا الضوء على استمرار وجود فجوات في عملية اختبار البرمجيات. وقد افتقرت 74% من فرق العمل إلى نهج منظم تجاه تنفيذ الاختبارات، مما أدى إلى فقدان الكفاءة وربما تجاهل عوامل مثل مستويات المخاطر وتعليقات العملاء. وبالإضافة إلى ذلك، تفتقر العديد من مجموعات العمل إلى الأفكار المعتمدة على البيانات لقياس موثوقية البرامج، حيث يفتقر أكثر من 48% منها إلى الأنظمة الأساسية لذكاء عملية الاختبار والمراقبة.

وقال Asad Khan، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة LambdaTest: "ندرك في LambdaTest، أنه على الرغم من أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة هامة إلى الأمام، إلا أن الرحلة لا تتوقف هنا. فعلى سبيل المثال؛ تسلط دراستنا الضوء على الحاجة إلى معالجة المشكلات التي تؤثر على الإنتاجية مثل الاختبارات ذات النتيجة غير الحتمية إلى جانب الوقت الضائع في إعداد وصيانة بيئات الاختبار. وهذا يمثل لنا فرصة، كما أنه يعتبر تحديًا - لتطوير الأدوات المناسبة التي من شأنها تمكين الفرق من معالجة هذه المشكلات بكفاءة وتحسين جودة البرامج في عملياتهم."

لقراءة المزيد حول تقرير دراسة 'مستقبل ضمان الجودة 2023'، يرجى زيارة: https://www.lambdatest.com/future-of-quality-assurance-survey

نبذة عن منصة LambdaTest

LambdaTest هي سحابة اختبار رقمية رائدة تعمل على مساعدة المبرمجين/ ومختبري البرامج على إرسال أكواد البرامج بشكل أسرع. ويعتمد أكثر من 10000 عميل وأكثر من 2 مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات اختبار البرمجيات الخاصة بهم.

وتوفر LambdaTest للعملاء تنظيمًا آمنًا وقابلًا للتطوير لمرحلة الاختبار في نقاط مختلفة في مراحل البرمجة الخاصة بهم:

· وتتيح سحابة Browser & App Testing للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والموبايل عبر أكثر من 3000 متصفح وأجهزة حقيقية وبيئات أنظمة تشغيل مختلفة.

· بينما تساعد HyperExecute العملاء على تشغيل وتنظيم شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://lambdatest.com