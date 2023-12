Adoção de IA entre Testadores de Software em 78%, confiabilidade e lacuna de habilidades são os maiores desafios

IA: Estudo "Future of Quality Assurance 2023" da LambdaTest mostra que 78% dos Testadores de Software já adotou alguma forma de IA para melhorar a produtividade, especialmente em torno de tarefas como geração de casos de teste e análise de testes.

Estudo "Future of Quality Assurance 2023" da LambdaTest mostra que 78% dos Testadores de Software já adotou alguma forma de IA para melhorar a produtividade, especialmente em torno de tarefas como geração de casos de teste e análise de testes. Preocupações com a Confiabilidade : Devido ao crescente impacto da baixa confiabilidade de software nas empresas em 2023, as equipes têm respondido buscando aprimorar suas práticas de teste de software.

: Devido ao crescente impacto da baixa confiabilidade de software nas empresas em 2023, as equipes têm respondido buscando aprimorar suas práticas de teste de software. Melhoria nos Gargalos: ainda existem vários gargalos nos processos de teste, com 74% das equipes de QA realizando testes automatizados sem sistemas de priorização, afetando o tempo de resposta a problemas.

NOIDA, Índia, e SAN FRANCISCO, 7 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Um novo estudo "Future of Quality Assurance 2023" realizado pela LambdaTest com 1.615 profissionais de teste de software de 70 países diferentes trouxe novas perspectivas sobre as práticas de teste de software em 2023, incluindo a constatação de que 78% já adotaram a IA em seus fluxos de trabalho.

A nova pesquisa da LambdaTesttambém demonstrou que as empresas estão se esforçando para atender à necessidade de maior confiabilidade de software, com 72% das organizações envolvendo testadores em sessões de planejamento "sprint", sinalizando uma mudança substancial em direção à consideração da qualidade do software mais cedo no ciclo de desenvolvimento de software. No entanto, as pequenas organizações estão atrasadas nessa métrica, com apenas 61,60% envolvendo testadores em cada sprint.

Entre essas melhorias de eficiência, a pesquisa mostra que houve a rápida adoção de tecnologias de IA. Os usos de IA relatados por testadores de software incluíram a automação da criação de dados de teste (51%), o código de escrita para testes automatizados (45%), a análise e relatórios de resultados de teste (36%) e a formulação de casos de teste (46%).

Outro ponto-chave revelado pelo estudo foi que, mesmo que 89% das organizações estejam automatizando a implantação e execução de testes por meio de ferramentas de CI/CD (Integração Contínua e Entrega Contínua), apenas 45% das organizações estão acionando seus testes automatizados manualmente, não aproveitando eficazmente as ferramentas de CI/CD para executar os testes.

A pesquisa também destacou que as lacunas continuam a existir nos testes de software. 74% das equipes não possuíam uma abordagem estruturada para a execução de testes, perdendo eficiência e deixando potencialmente de considerar fatores como níveis de risco e feedback dos clientes. Além disso, muitas equipes carecem de percepções orientadas por dados para medir a confiabilidade do software, com mais de 48% delas não possuindo sequer sistemas básicos de Inteligência de Teste e observabilidade.

Asad Khan, CEO e cofundador da LambdaTest, disse: "Na LambdaTest, entendemos que, embora a adoção da IA seja um passo significativo, a jornada não termina aqui. Por exemplo, nosso estudo destaca a necessidade de lidar com gargalos que afetam a produtividade, como testes inconsistentes, juntamente com o tempo desperdiçado na configuração e manutenção de ambientes de teste. Isso nos apresenta uma oportunidade, bem como um desafio — desenvolver as ferramentas adequadas que capacitarão as equipes a abordar eficientemente esses gargalos e promover a qualidade do software em seus processos.

Para ler o relatório de estudo "The Future of Quality Assurance 2023", acesse: https://www.lambdatest.com/future-of-quality-assurance-survey

Sobre a LambdaTest

LambdaTest é uma plataforma líder de testes de experiência digital na nuvem que auxilia desenvolvedores e testadores a lançarem código mais rapidamente. Mais de 10 mil clientes e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de testes.

A LambdaTest oferece orquestração de testes segura e escalonável para clientes em diferentes pontos em seu ciclo de vida da DevOps:

O Browser & App Testing Cloud possibilita que usuários executem testes manuais e automatizados de internet e aplicativos móveis em mais de três mil navegadores, dispositivos reais e diferentes ambientes de Sistemas Operacionais.

O HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de teste na nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas para reduzir o tempo de teste de qualidade.

Para mais informações, acesse: https://lambdatest.com

